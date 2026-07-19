Кино из девяти стран в одном городе: Псков подготовил необычные площадки для киноманов

С 23 по 26 июля Псков и города области примут VII Международный кинофестиваль "Западные ворота". Организаторы определили площадки для показов, творческих встреч и выставок. В этом году в программе представлено более 100 фильмов из России, Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана и Ирана.
Основным центром событий станет Псков. Торжественные церемонии открытия и закрытия проведут в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Конкурсные фильмы и встречи с режиссерами и актерами распределили между несколькими точками города.
Кинопоказы пройдут в кинотеатре "Смена", а программы документального и исторического кино с выставками организуют в областной историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Также в фестивальной сетке участвуют библиотека имени В. Я. Курбатова и Школа креативных индустрий.
Для тех, кто хочет обсудить индустрию в профессиональной среде, подготовили мультимедийную площадку Псковского агентства информации — там пройдут круглые столы. Неформальный просмотр под открытым небом в формате "кино в мешках" снова организуют в Палатах Постникова.
|Локация
|Формат мероприятий
|БКЗ Псковской филармонии
|Открытие и закрытие фестиваля
|Кинотеатр "Смена"
|Конкурсные показы, встречи с профи
|Палаты Постникова
|Просмотры под открытым небом
|Библиотека им. Василёва
|Документальное и историческое кино
Кинофестиваль выйдет за пределы регионального центра. Показы фильмов организуют в Печорах, Пскове, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове, что позволит жителям малых городов области увидеть премьеры и конкурсные работы.
Программа включает международный конкурс полнометражного, короткометражного и документального кино ("Хранители памяти"). Также запланированы секции для подростков ("До 16 и старше"), ретроспективы и гала-премьеры.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.