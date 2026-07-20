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Туристический рай превратился в свалку: Болхов столкнулся с последствиями многолетнего игнорирования

Россия » Центр » Орел

Инженерные сети и система обращения с отходами в городе Болхове орловской области достигли критического состояния. Город, который включили в национальный туристический маршрут "Бирюзовое кольцо России", сталкивается с системным кризисом коммунального хозяйства: от стихийных свалок в центре до регулярных прорывов канализации, которые затапливают жилые кварталы нечистотами.

Разбитая лестница в аварийном подъезде с осыпавшейся штукатуркой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Разбитая лестница в аварийном подъезде с осыпавшейся штукатуркой

Свалки в туристическом центре

Несмотря на официальный статус города без свалок, жители Болхова указывают на несколько крупных стихийных полигонов. Один из них расположен при въезде в город со стороны Орла (за АЗС по дороге на улицу Ефремовскую). Второй, более крупный, находится за бывшим асфальтовым заводом, прямо перед спуском к лыжно-биатлонному комплексу, где проходят соревнования федерального уровня.

Ситуация усугубляется появлением новых точек сброса мусора. В частности, свалка возникла в самом центре города — на улице Тургенева, возле здания бывшей мебельной фабрики.

Кризис очистных сооружений

Наибольшую угрозу для жителей представляют очистные сооружения и канализационные сети. Технология очистки стоков в городе относится к 1950-1960-м годам и с тех пор не подвергалась капитальной модернизации. Мощностей старых систем больше не хватает: современные дома в частном секторе оснащены ванными и стиральными машинами, что резко увеличило объем стоков.

Результатом износа стали регулярные аварии. В феврале 2022 года произошла утечка неочищенных стоков в реку Нугрь. Последние прорывы зафиксированы в январе 2025 года в переулке 2-й Войковский, где нечистоты буквально пробили асфальт и начали затапливать подвалы домов.

"Поднажали — всё поплыло и прорвало канализационную трубу на переулке 2-й Войковский. Теперь весь переулок залит нечистотами. Это уже третий раз за этот год. Трубу надо латать, она сама не заделается", — рассказала местная жительница Елена Романова.

Жители отмечают, что муниципальные службы ограничиваются временными мерами: откачивают воду после жалоб, но не устраняют причину поломки, из-за чего аварии повторяются.

Экономика водоканала и потери бюджета

Техническое состояние сетей подтверждает мастер МУП "Водоканал города Болхова" Олег Сорокин. По его словам, общая протяженность сетей составляет около 10 км, а очистные сооружения принимают 400 кубометров стоков в сутки. Помимо износа, проблему усугубляет засор труб строительным мусором и бытовыми отходами.

Финансовая модель работы предприятия вызывает вопросы. Водоканал не имеет собственного транспорта для вывоза нечистот, поэтому эта функция передана частникам. Разница в стоимости услуг создает значительный разрыв в прибыли.

Показатель Стоимость за 1 куб. м
Тариф МУП "Водоканал города Болхова" 63 рубля
Стоимость услуг частных перевозчиков 300 рублей

Отсутствие собственного автопарка лишает муниципальное предприятие средств, которые могли бы пойти на модернизацию сетей. При этом в соседних районах области уже реализуются проекты по обновлению инфраструктуры за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", однако Болхов в эти программы пока не включен.

"Два обращения лично я отправлял с приложением фото. На следующий день приезжала машина, всё быстро откачивали и уезжали. Мне приходила отписка, что все необходимые работы проведены. А потом всё снова повторялось", — сообщил житель города Никита Шиманский.

Проблема осложняется отсутствием контроля за соблюдением экологических норм: по словам горожан, правонарушители, сбрасывающие мусор в неположенных местах, не привлекаются к административной ответственности.

Экспертный комментарий

Критическое состояние очистных сооружений в малых городах часто связано с тем, что существующие мощности были рассчитаны на стандарты середины прошлого века и не учитывают современный уровень потребления воды и бытовой химии. Для решения проблемы недостаточно просто "латать трубы" — требуется полная технологическая перестройка системы очистки, иначе утечки в водоемы и затопления улиц станут постоянными.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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