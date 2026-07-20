Туристический рай превратился в свалку: Болхов столкнулся с последствиями многолетнего игнорирования

Инженерные сети и система обращения с отходами в городе Болхове орловской области достигли критического состояния. Город, который включили в национальный туристический маршрут "Бирюзовое кольцо России", сталкивается с системным кризисом коммунального хозяйства: от стихийных свалок в центре до регулярных прорывов канализации, которые затапливают жилые кварталы нечистотами.
Несмотря на официальный статус города без свалок, жители Болхова указывают на несколько крупных стихийных полигонов. Один из них расположен при въезде в город со стороны Орла (за АЗС по дороге на улицу Ефремовскую). Второй, более крупный, находится за бывшим асфальтовым заводом, прямо перед спуском к лыжно-биатлонному комплексу, где проходят соревнования федерального уровня.
Ситуация усугубляется появлением новых точек сброса мусора. В частности, свалка возникла в самом центре города — на улице Тургенева, возле здания бывшей мебельной фабрики.
Наибольшую угрозу для жителей представляют очистные сооружения и канализационные сети. Технология очистки стоков в городе относится к 1950-1960-м годам и с тех пор не подвергалась капитальной модернизации. Мощностей старых систем больше не хватает: современные дома в частном секторе оснащены ванными и стиральными машинами, что резко увеличило объем стоков.
Результатом износа стали регулярные аварии. В феврале 2022 года произошла утечка неочищенных стоков в реку Нугрь. Последние прорывы зафиксированы в январе 2025 года в переулке 2-й Войковский, где нечистоты буквально пробили асфальт и начали затапливать подвалы домов.
"Поднажали — всё поплыло и прорвало канализационную трубу на переулке 2-й Войковский. Теперь весь переулок залит нечистотами. Это уже третий раз за этот год. Трубу надо латать, она сама не заделается", — рассказала местная жительница Елена Романова.
Жители отмечают, что муниципальные службы ограничиваются временными мерами: откачивают воду после жалоб, но не устраняют причину поломки, из-за чего аварии повторяются.
Техническое состояние сетей подтверждает мастер МУП "Водоканал города Болхова" Олег Сорокин. По его словам, общая протяженность сетей составляет около 10 км, а очистные сооружения принимают 400 кубометров стоков в сутки. Помимо износа, проблему усугубляет засор труб строительным мусором и бытовыми отходами.
Финансовая модель работы предприятия вызывает вопросы. Водоканал не имеет собственного транспорта для вывоза нечистот, поэтому эта функция передана частникам. Разница в стоимости услуг создает значительный разрыв в прибыли.
|Показатель
|Стоимость за 1 куб. м
|Тариф МУП "Водоканал города Болхова"
|63 рубля
|Стоимость услуг частных перевозчиков
|300 рублей
Отсутствие собственного автопарка лишает муниципальное предприятие средств, которые могли бы пойти на модернизацию сетей. При этом в соседних районах области уже реализуются проекты по обновлению инфраструктуры за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", однако Болхов в эти программы пока не включен.
"Два обращения лично я отправлял с приложением фото. На следующий день приезжала машина, всё быстро откачивали и уезжали. Мне приходила отписка, что все необходимые работы проведены. А потом всё снова повторялось", — сообщил житель города Никита Шиманский.
Проблема осложняется отсутствием контроля за соблюдением экологических норм: по словам горожан, правонарушители, сбрасывающие мусор в неположенных местах, не привлекаются к административной ответственности.
Экспертный комментарий
Критическое состояние очистных сооружений в малых городах часто связано с тем, что существующие мощности были рассчитаны на стандарты середины прошлого века и не учитывают современный уровень потребления воды и бытовой химии. Для решения проблемы недостаточно просто "латать трубы" — требуется полная технологическая перестройка системы очистки, иначе утечки в водоемы и затопления улиц станут постоянными.
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