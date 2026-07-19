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Пассажиры в шоке от новых маршрутов: станция Керчь-Южная Новый Парк стала финальным рубежом

Россия » Юг » Симферополь

Все поезда, следующие в Крым, до 27 июля будут прибывать и отправляться со станции Керчь-Южная Новый Парк. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

Маршруты составов изменили: теперь станция Керчь-Южная Новый Парк стала конечной и начальной точкой пути. Пассажиры, которым нужно добраться из Керчи в другие города и поселки полуострова, могут воспользоваться автобусными рейсами.

Параметр Детали
Срок действия схемы До 27 июля включительно
Конечная станция Керчь-Южная Новый Парк
Альтернативный транспорт Автобусы (между Керчью и пунктами в Крыму)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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