Пассажиры в шоке от новых маршрутов: станция Керчь-Южная Новый Парк стала финальным рубежом

Все поезда, следующие в Крым, до 27 июля будут прибывать и отправляться со станции Керчь-Южная Новый Парк. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Маршруты составов изменили: теперь станция Керчь-Южная Новый Парк стала конечной и начальной точкой пути. Пассажиры, которым нужно добраться из Керчи в другие города и поселки полуострова, могут воспользоваться автобусными рейсами.