Пассажиры в шоке от новых маршрутов: станция Керчь-Южная Новый Парк стала финальным рубежом

Все поезда, следующие в Крым, до 27 июля будут прибывать и отправляться со станции Керчь-Южная Новый Парк. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Маршруты составов изменили: теперь станция Керчь-Южная Новый Парк стала конечной и начальной точкой пути. Пассажиры, которым нужно добраться из Керчи в другие города и поселки полуострова, могут воспользоваться автобусными рейсами.
|Параметр
|Детали
|Срок действия схемы
|До 27 июля включительно
|Конечная станция
|Керчь-Южная Новый Парк
|Альтернативный транспорт
|Автобусы (между Керчью и пунктами в Крыму)
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