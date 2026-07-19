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Пять человек пострадали при детонации БПЛА в поселке Разумном Белгородской области

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали люди и повреждены жилые дома и торговый объект. Основной удар пришелся на поселок Разумное Белгородского городского округа и село Федчевка Ивнянского района.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

В Разумном при детонации БПЛА пострадали пять человек, трое из которых — дети. Врачи доставили ребят в детскую областную клиническую больницу. Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, одиннадцатилетний мальчик — ранение плеча, трехлетний ребенок с предварительным диагнозом "акубаротравма" также находится под наблюдением медиков.

Двух женщин с акубаротравмами обследуют в городской больнице № 2 Белгорода. Все пострадавшие остаются под круглосуточным контролем врачей.

Место происшествия Последствия
Поселок Разумное 5 раненых (в т. ч. 3 детей), повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, разбиты 9 машин
Село Федчевка 2 пострадавших (помощь оказали на месте), пробита кровля торгового объекта

В селе Федчевка беспилотник ударил по торговому объекту. Мужчина и женщина получили травмы, им помогли на месте, однако от госпитализации они отказались.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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