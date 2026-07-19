Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио

В Ростовской области 20 и 21 июля ограничат доступ к телевидению и радио. В нескольких городах региона запланировали технические работы, из-за которых сигнал пропадет на несколько часов. Об этом сообщили в РТРС.
В воскресенье, 20 июля, с 8:00 до 17:00 перебои затронут жителей Каменска-Шахтинского и Морозовска. В этих населенных пунктах не будут работать каналы РТРС-1, РТРС-2 и радиостанция "Радио России ГТРК Ростов".
Понедельник, 21 июля, станет "тихим" днем для Волгодонска и Таганрога. В Волгодонске сигнал отключат с 8:00 до 17:00, а в Таганроге работы продлятся с 10:00 до 19:00. Список отключенных вещателей в этих городах шире: помимо РТРС-1 и РТРС-2, перестанут работать "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
|Город
|Дата и время
|Что пропадет
|Каменск-Шахтинский, Морозовск
|20 июля, 08:00 — 17:00
|РТРС-1, РТРС-2, Радио России
|Волгодонск
|21 июля, 08:00 — 17:00
|РТРС-1, РТРС-2, Че "+0", Маяк, Вести ФМ, Радио России
|Таганрог
|21 июля, 10:00 — 19:00
|РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Вести ФМ, Радио России
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.