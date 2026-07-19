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Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области 20 и 21 июля ограничат доступ к телевидению и радио. В нескольких городах региона запланировали технические работы, из-за которых сигнал пропадет на несколько часов. Об этом сообщили в РТРС.

Зависший телевизор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Зависший телевизор

В воскресенье, 20 июля, с 8:00 до 17:00 перебои затронут жителей Каменска-Шахтинского и Морозовска. В этих населенных пунктах не будут работать каналы РТРС-1, РТРС-2 и радиостанция "Радио России ГТРК Ростов".

Понедельник, 21 июля, станет "тихим" днем для Волгодонска и Таганрога. В Волгодонске сигнал отключат с 8:00 до 17:00, а в Таганроге работы продлятся с 10:00 до 19:00. Список отключенных вещателей в этих городах шире: помимо РТРС-1 и РТРС-2, перестанут работать "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Город Дата и время Что пропадет
Каменск-Шахтинский, Морозовск 20 июля, 08:00 — 17:00 РТРС-1, РТРС-2, Радио России
Волгодонск 21 июля, 08:00 — 17:00 РТРС-1, РТРС-2, Че "+0", Маяк, Вести ФМ, Радио России
Таганрог 21 июля, 10:00 — 19:00 РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Вести ФМ, Радио России
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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