Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио

В Ростовской области 20 и 21 июля ограничат доступ к телевидению и радио. В нескольких городах региона запланировали технические работы, из-за которых сигнал пропадет на несколько часов. Об этом сообщили в РТРС.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зависший телевизор

В воскресенье, 20 июля, с 8:00 до 17:00 перебои затронут жителей Каменска-Шахтинского и Морозовска. В этих населенных пунктах не будут работать каналы РТРС-1, РТРС-2 и радиостанция "Радио России ГТРК Ростов".

Понедельник, 21 июля, станет "тихим" днем для Волгодонска и Таганрога. В Волгодонске сигнал отключат с 8:00 до 17:00, а в Таганроге работы продлятся с 10:00 до 19:00. Список отключенных вещателей в этих городах шире: помимо РТРС-1 и РТРС-2, перестанут работать "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".