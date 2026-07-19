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Такого не видели за весь век: аномальный потоп в Перми заставил тысячи людей срочно покинуть дом

Россия » Поволжье » Пермь

В Октябрьском округе Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как рекордные ливни разрушили плотину на реке Ирень. Потоки воды смыли жилые дома и хозяйственные постройки в деревне Атнягузи, а также затопили соседние населенные пункты.

Затопленная деревня
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная деревня

Масштабы ущерба и эвакуация

Разрушение плотины привело к резкому подъему уровня воды. В деревне Атнягузи стихия уничтожила несколько домов и бань. Сейчас экстренные службы и представители администрации оценивают точный объем потерь и проверяют количество пострадавших.

Вода вышла из берегов и затопила деревни Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая. Поток движется вниз по течению, угрожая населенным пунктами Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.

"Подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, запас продуктов на 2-3 суток, постельное белье и одежду. Покиньте дом и эвакуируйтесь в безопасное место", — обратился к жителям глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.

Для ликвидации последствий паводка в муниципалитет направили подразделения МЧС Пермского края. Местная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) провела экстренное заседание, чтобы скоординировать работу спасателей.

Погодный рекорд

Причиной катастрофы стали аномальные осадки. По данным Уральского УГМС, за сутки в Октябрьском округе выпало 123 мм дождя. Основной удар пришелся на дневное время — 87 мм, ночью добавились еще 36 мм.

Период выпадения осадков Количество (мм)
Дневной пик 87
Ночной период 36
Итого за сутки 123

Синоптик Андрей Шихов отметил, что этот показатель стал новым рекордом по суточной сумме осадков для Пермского края за всё XXI столетие.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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