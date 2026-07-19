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Череповец: в городе открыли памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Череповце к Дню металлурга открыли памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Бронзовую скульптуру установили на улице Металлургов у дома № 8. Монумент посвящен созданию местного металлургического комбината: в 1940 году Сталин подписал постановление о строительстве завода, а Бардин разработал его проект.

Памятник Сталину
Фото: commons.wikimedia.org by Rartat, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Памятник Сталину

Автором композиции стал скульптор Илья Коротченко. Инициаторами установки выступили ветераны города.

"У каждой победы, достижения есть имя, отчество и фамилия. Тогда страной руководил Сталин. Мы решили воплотить в этой композиции образ двух исторических деятелей", — заявил на церемонии губернатор Георгий Филимонов.

Скульптурную группу окружили новым сквером. Здесь установили лавочки, фонари и высадили цветы. Это изменило облик небольшого участка улицы, создав пространство для отдыха горожан.

"Спасибо губернатору за решение установить памятник великим людям и за отношение к области и родному для него Череповцу", — сказал череповчанин, полковник в отставке Дмитрий Павлов.

На торжественном мероприятии присутствовали глава города Андрей Накрошаев и президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов.

"Благодарю за приглашение, я смог открыть вместе с вами эту скульптуру. Череповец, металлурги, "Ночные волки" — мы все вместе здесь", — отметил Александр Залдастанов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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