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Перемены в Брянской области: масштабные планы властей изменят облик знаковых туристических локаций

Россия » Центр » Брянск

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Брасовский район, чтобы оценить развитие местной промышленности и туристических объектов. В центре внимания оказались поддержка молодых кадров на производстве и благоустройство общественных пространств.

Верховая езда, наездница на лошади
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Верховая езда, наездница на лошади

Особый интерес вызвал поселок Локоть, который вошел в национальный проект «Императорский маршрут». Сейчас здесь, в Локотском парке культуры и отдыха, рабочие выполняют второй этап благоустройства. Обновление парка, где сохранились домик архитектора и старинные аллеи, должно сделать поселок привлекательнее для туристов и удобнее для местных жителей.

В рамках поездки глава региона посетил Локотский конный завод. Предприятие считается одним из старейших в стране. Здесь занимаются селекцией русской и французской рысистых пород лошадей. Ковальчук отметил профессионализм местных конезаводчиков, для которых разведение животных стало образом жизни.

Кадры для сельских территорий

Экономический потенциал района представляет завод «Брасовские сыры». Предприятие внедрило систему привлечения молодых специалистов, чтобы закрепить людей в сельской местности. Помимо зарплаты, сотрудники получают финансовую помощь в первые три года работы.

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Мера поддержки Суть помощи
Выплаты Подъемные и ежемесячные доплаты в течение трех лет
Жилье Предоставление служебных квартир/домов
Кредиты и субсидии Льготная ипотека и выплаты на покупку жилья

Завершилась поездка в Сквере Мужества, где Егор Ковальчук встретился с молодежью и семьей Героя России Эдуарда Лукошюса. Жители района обсудили с главой региона конкретные шаги по дальнейшему развитию территории.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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