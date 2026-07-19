Жизнь в Горловке изменится: новая площадка определила стандарт ухода за ранеными и тяжелобольными

В Горловке открыли учебный класс для подготовки младших медицинских сестер и помощников по уходу для социальных служб. Площадку создали совместно с Горловской епархией при поддержке московской больницы Святителя Алексия и благотворительного фонда "Христианское милосердие".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медсестра в синей форме и перчатках настраивает медицинский аппарат

Новый центр позволит местным специалистам освоить навыки профессионального ухода за тяжелобольными и ранеными. Обучение сочетает теорию и практику. Слушатели курса научатся проводить гигиенические процедуры, кормить пациентов, правильно позиционировать их в постели и безопасно перемещать.

"Горловка стала для нас горячо любимым городом. Именно здесь в 2022 году появилось первое сестричество милосердия Донбасса. Мы рады, что теперь открыт учебный класс. Это поможет горловскому сестричеству милосердия расширяться, а также делиться своими знаниями и навыками с другими сестрами милосердия", — сообщил главный врач и директор Больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Оборудование класса соответствует стандартам московской больницы, что дает возможность отрабатывать навыки в условиях, приближенных к реальным. Этот учебный центр стал 22-й подобной площадкой, которую Больница Святителя Алексия открыла за пределами Москвы.

Направление обучения Ключевые навыки Младший медицинский персонал Уход за тяжелобольными и ранеными, гигиена, кормление Помощники социальных служб Безопасное перемещение и позиционирование пациентов

Помимо открытия класса в Горловке, Алексей Заров посетил Макеевку. Там он принял участие во вручении дипломов государственного образца сестрам милосердия, которые закончили курсы младшего медицинского персонала при храме святых Космы и Дамиана.

Ранее главный врач московской больницы обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в открытии филиала паллиативной медицинской помощи в Горловке, а также подчеркивал необходимость развития сестричеств милосердия в Донецкой епархии и Донбассе в целом.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова