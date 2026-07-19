Поездка в Печору обернулась правдой: определились сроки сдачи ключевых объектов района

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн посетил Печору. Вместе с руководством региона и главой муниципального района Олегом Шутовым он проверил ход ремонта дорог и социальных объектов, а также встретился с местными врачами, учителями и спортсменами.
Первым пунктом объезда стал участок дороги Чикшино — Кожва. На текущий момент строители завершили 45% работ. По данным подрядчика, темп строительства выше графика, поэтому объект планируют сдать к сентюбрю 2027 года.
Делегация осмотрела несколько зданий, где сейчас идет капитальный ремонт. В Доме детского творчества обновляют фасад и реконструируют крыльцо центрального входа. Все стройматериалы уже доставлены на площадку; работы по отделке и установке окон должны закончиться в 2026 году.
Во Дворце спорта им. И. Е. Кулакова ремонт started в марте. Строители одновременно работают над кровлей и фасадами основного зала и бассейна. На кровле спортивного блока стяжка готова на 95%, фасад подготовлен к установке новых оконных блоков на три четверти.
Также Ростислав Гольдштейн посетил Молодежный центр. Здесь уже выровняли стены и смонтировали перегородки, сейчас идет установка окон, дверей и прокладка коммуникаций. Готовность здания составляет 36%, сдачу объекта назначили на середину октября 2026 года.
|Объект
|Срок завершения / Готовность
|Дорога Чикшино — Кожва
|Сентябрь 2027 г. (готово 45%)
|Дом детского творчества
|Сентябрь 2026 г.
|Молодежный центр
|Октябрь 2026 г. (готово 36%)
В штабе общественной поддержки Ростислав Гольдштейн встретился с работниками здравоохранения, образования и культуры. Обсудили конкретные сложности, с которыми сталкиваются жители Печоры: острую нехватку медицинского персонала, состояние городских дорог и необходимость ремонта стадиона.
Отдельное внимание уделили потенциалу местного туризма и укомплектованности спортивных залов. Глава региона и руководство муниципалитета обсудили план действий по развитию экономики района, отметив, что результаты зависят от согласованной работы местных властей и республики.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.