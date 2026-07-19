Поездка в Печору обернулась правдой: определились сроки сдачи ключевых объектов района

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн посетил Печору. Вместе с руководством региона и главой муниципального района Олегом Шутовым он проверил ход ремонта дорог и социальных объектов, а также встретился с местными врачами, учителями и спортсменами.

Фото: commons.wikimedia.org by msdte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сыктывкар

Ремонт дорог и логистика

Первым пунктом объезда стал участок дороги Чикшино — Кожва. На текущий момент строители завершили 45% работ. По данным подрядчика, темп строительства выше графика, поэтому объект планируют сдать к сентюбрю 2027 года.

Социальные объекты и спорт

Делегация осмотрела несколько зданий, где сейчас идет капитальный ремонт. В Доме детского творчества обновляют фасад и реконструируют крыльцо центрального входа. Все стройматериалы уже доставлены на площадку; работы по отделке и установке окон должны закончиться в 2026 году.

Во Дворце спорта им. И. Е. Кулакова ремонт started в марте. Строители одновременно работают над кровлей и фасадами основного зала и бассейна. На кровле спортивного блока стяжка готова на 95%, фасад подготовлен к установке новых оконных блоков на три четверти.

Также Ростислав Гольдштейн посетил Молодежный центр. Здесь уже выровняли стены и смонтировали перегородки, сейчас идет установка окон, дверей и прокладка коммуникаций. Готовность здания составляет 36%, сдачу объекта назначили на середину октября 2026 года.

Объект Срок завершения / Готовность Дорога Чикшино — Кожва Сентябрь 2027 г. (готово 45%) Дом детского творчества Сентябрь 2026 г. Молодежный центр Октябрь 2026 г. (готово 36%)

Проблемы района и развитие

В штабе общественной поддержки Ростислав Гольдштейн встретился с работниками здравоохранения, образования и культуры. Обсудили конкретные сложности, с которыми сталкиваются жители Печоры: острую нехватку медицинского персонала, состояние городских дорог и необходимость ремонта стадиона.

Отдельное внимание уделили потенциалу местного туризма и укомплектованности спортивных залов. Глава региона и руководство муниципалитета обсудили план действий по развитию экономики района, отметив, что результаты зависят от согласованной работы местных властей и республики.