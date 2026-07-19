Костомукша бьет рекорды по доходам: промышленный обвал в Карелии привел к странным итогам

Экономика Арктической зоны Карелии в 2025 году показала разнонаправленную динамику: рост зарплат и падение безработицы соседствуют с обвалом промышленного производства и резкими колебаниями инвестиций. Об этом свидетельствуют данные нового сборника Карелиястат.

Фото: Pravda.Ru by Кристина Бабанина is licensed under All Rights Reserved Карелия, природа Карелии

В северных районах республики работают 27,6 тысячи человек — это каждый пятый занятый в регионе. Общая численность работников здесь сокращается, за исключением Сегежского района, где рост составил 0,7%, и Беломорского, где число сотрудников осталось прежним.

Доходы и рынок труда

Средняя зарплата в большинстве арктических районов превышает общереспубликанский показатель (90,9 тысячи рублей). Лидером стал Костомукшский городской округ — здесь работники получают в среднем 123,9 тысячи рублей. В Калевальском и Сегежском районах доходы ниже средних по республике, хотя в Калевале зафиксирован самый стремительный рост оплаты труда — на 15,5%.

Количество людей, стоящих на учете в центрах занятости в Арктической зоне, заметно снизилось. Если в 2023 году их было 665 человек, то к концу 2025 года число сократилось до 370.

Район Ситуация на рынке труда Лоухский Дефицит рабочих мест: 11 претендентов на 10 вакансий Сегежский, Костомукша Избыток вакансий: 2 безработных на 10 мест

Промышленность и инвестиции

Промышленный сектор северных районов оказался под ударом. Общий спад производства по Карелии составил 11%, и арктическая зона повторила этот тренд. Особенно остро ситуация выглядит в Костомукше, где объемы производства упали на 19%, а оборот организаций снизился на 17%.

Единственным исключением стал Лоухский район: здесь оборот организаций вырос на 8,1%, а промышленное производство прибавило 2,3%.

Инвестиционная активность в регионе распределяется крайне неравномерно. В Сегежском районе объем инвестиций в основной капитал вырос на 65%, в Костомукше — на 28%. В то же время в Калевальском районе инвестиции упали в 3,3 раза, а в Беломорском — почти вдвое.

Жилье и торговля

Строительство домов в Арктической зоне почти полностью легло на плечи самих граждан. В большинстве северных районов 100% жилья возводят частные лица на собственные средства. В Костомукше этот показатель чуть ниже — 89,5%.

Всего в Арктической зоне построили 16,4 тысячи квадратных метров жилья (4,8% от общереспубликанского объема). В Лоухском районе зафиксирован рост строительства на 48%, тогда как в Сегежском объемы сократились на 34,3%.

Сектор розничной торговли в северных районах показал более уверенный рост, чем в среднем по республике (где он составил 0,8%). В Арктической зоне прирост оборота составил от 1,9% в Беломорском районе до 4% в Калевальском.