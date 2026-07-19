Земли просто превращаются в пыль: Калмыкия вернула старые методы, которые спасут пастбища региона

Глава Калмыкии Тимур Гаваев предложил пересмотреть подходы к сохранению пастбищ и борьбе с опустыниванием земель региона. В ходе круглого стола руководитель республики напомнил, что системная работа по защите почв требует опоры на проверенные технические решения и строгой дисциплины в сельском хозяйстве.
Тимур Гаваев обратился к опыту 1986 года, когда Правительство России разработало "Генеральную схему по борьбе с опустыниванием Чёрных земель и Кизлярских пастбищ". Тогда основной упор сделали на развитие ирригации: строили водопроводы, бурили скважины и копали колодцы, чтобы обеспечить доступ воды к почвам.
Текущие результаты государственных программ Калмыкии за период с 2019 по 2025 год подтверждают эффективность мелиорации. Орошение земель позволило вернуть в оборот значимые площади и повысить доходность отрасли.
|Показатель
|Значение (2019-2025 гг.)
|Площадь орошаемых земель в обороте
|8,4 тыс. га
|Объем произведенной продукции
|свыше 120 тыс. тонн
|Стоимость продукции
|3,8 млрд рублей
По итогам обсуждения участники решили скорректировать методы борьбы с деградацией почв. Отдельный акцент глава региона сделал на ответственности предпринимателей: Тимур Гаваев призвал фермеров строго соблюдать нормы нагрузки на пастбища, чтобы избежать их истощения.
"Фермеры должны соблюдать нормы нагрузки на пастбища", — подчеркнул Тимур Гаваев.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.