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Земли просто превращаются в пыль: Калмыкия вернула старые методы, которые спасут пастбища региона

Россия » Юг » Элиста

Глава Калмыкии Тимур Гаваев предложил пересмотреть подходы к сохранению пастбищ и борьбе с опустыниванием земель региона. В ходе круглого стола руководитель республики напомнил, что системная работа по защите почв требует опоры на проверенные технические решения и строгой дисциплины в сельском хозяйстве.

Пасущееся стадо коров на зеленом лугу с видом на деревню
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Пасущееся стадо коров на зеленом лугу с видом на деревню

Тимур Гаваев обратился к опыту 1986 года, когда Правительство России разработало "Генеральную схему по борьбе с опустыниванием Чёрных земель и Кизлярских пастбищ". Тогда основной упор сделали на развитие ирригации: строили водопроводы, бурили скважины и копали колодцы, чтобы обеспечить доступ воды к почвам.

Текущие результаты государственных программ Калмыкии за период с 2019 по 2025 год подтверждают эффективность мелиорации. Орошение земель позволило вернуть в оборот значимые площади и повысить доходность отрасли.

Показатель Значение (2019-2025 гг.)
Площадь орошаемых земель в обороте 8,4 тыс. га
Объем произведенной продукции свыше 120 тыс. тонн
Стоимость продукции 3,8 млрд рублей

По итогам обсуждения участники решили скорректировать методы борьбы с деградацией почв. Отдельный акцент глава региона сделал на ответственности предпринимателей: Тимур Гаваев призвал фермеров строго соблюдать нормы нагрузки на пастбища, чтобы избежать их истощения.

"Фермеры должны соблюдать нормы нагрузки на пастбища", — подчеркнул Тимур Гаваев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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