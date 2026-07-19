В Керчи наступит засушье: аварийный сбой на сетях оставит два района без воды до вторника

Жители двух крупных районов Керчи в понедельник, 20 июля, останутся без воды. Ограничения ввела компания "Вода Крыма" для проведения аварийно-ремонтных работ на сетях по адресу Еременко, 37а.

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Водоснабжение в бывших Кировском и Ленинском районах ограничат с 8:00 до 22:00. Полностью подачу воды в дома планируют восстановить в первой половине дня во вторник, 21 июля.

Параметр Сроки и детали Начало работ 20 июля, 08:00 Плановое завершение 20 июля, 22:00 Полное восстановление 21 июля, первая половина дня

На время ремонта компания обеспечит жителей привозной водой. В "Воде Крыма" советуют заранее подготовить запас воды для бытовых нужд.