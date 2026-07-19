В Керчи наступит засушье: аварийный сбой на сетях оставит два района без воды до вторника

Жители двух крупных районов Керчи в понедельник, 20 июля, останутся без воды. Ограничения ввела компания "Вода Крыма" для проведения аварийно-ремонтных работ на сетях по адресу Еременко, 37а.
Водоснабжение в бывших Кировском и Ленинском районах ограничат с 8:00 до 22:00. Полностью подачу воды в дома планируют восстановить в первой половине дня во вторник, 21 июля.
|Параметр
|Сроки и детали
|Начало работ
|20 июля, 08:00
|Плановое завершение
|20 июля, 22:00
|Полное восстановление
|21 июля, первая половина дня
На время ремонта компания обеспечит жителей привозной водой. В "Воде Крыма" советуют заранее подготовить запас воды для бытовых нужд.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.