Город погрузится во тьму: отключения света в Ростове-на-Дону затронут сотни адресов

В Ростове-на-Дону с 20 по 26 июля пройдут массовые отключения электроэнергии. В "Донэнерго" опубликовали график работ, которые затронут жителей множества улиц и садовых товариществ города.
Специалисты планируют провести техническое обслуживание оборудования. Большинство работ намечено на дневное время, однако жителям некоторых районов придется остаться без света на несколько дней.
Понедельник, 20 июля (09:00 — 17:00)
Свет отключат по адресам: Буденновский 59А, 61/12; Тельмана 8, 10, 21; Островского 96; Войкова 44-68, 97, 101.
Вторник, 21 июля (09:00 — 17:00)
Работы затронут улицы: Аэроклубовский 16-34; Красносельская 80-91; Лесопарковая 90В; Мадояна 110, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 139-163; Макарова 36-71; Мичуринская 106-124; Снеговой 1-70; Сортовой 47-78; Танковый 1-14; Томская 1-31; Челябинская 1-8; Чукотская 7; Конституционная 83-106; Дундича 1-26; 1-я Грамши 1-32; 2-я Грамши 34-58; Гончарова 1-25; Можайская 1-35.
Среда, 22 июля (09:00 — 17:00)
Электричества не будет по адресам: Аэроклубовский 9-15; Циолковского 79-121, 217; Араратский 19-53; Мадояна 110-179; Мичуринская 128-201; Макарова 18-34, 128/32; Объединения 1-24; Одесская 1-27; Сормовская 2-14; Тепличный 1-5; Урупский 1-14; Урюпинский 1-10; Челябинская 2-22; Таганрогская 75-131; Ташкентская 70-152; Тульская 2-30; Авиамоторный 1-8. Также отключение затронет СТ "Космос", "Россельмашевец", "Агропром" и "Колос".
Четверг, 23 июля
С 09:00 до 17:00: 18-я линия 25-72; 20-я линия 13-67; Налбандяна 24-33; Мадояна 120, 177/13, 179; Вишневый 1-8; Еременко 12-14; Мичуринская 152-172; Петропавловский 1-12; Дачная 8, 8А, 8/Б; 56-й Армии 1; 22-я линия 28-75; 24-я линия 20-95; Лекальная 2-36; Ченцова 87-91.
С 09:00 до 16:00: Варфоломеева 77-128; Малюгиной 44-83; Скрыпника 1-11; Гвардейский 27-37.
С 09:00 до 18:00: Грибоедовский 2.
Пятница, 24 июля
С 09:00 до 16:00: Акмолинская 75-102; Лесопарковая 147-186; Мечетинская 78-105; Петрозаводская 95-122; Чукотская 33-100.
С 09:00 до 17:00: Бакланова 6-14; Быкадорова 17-42; Дубовского 11-12А; 3-я Круговая 7-61В/42; бульвар Платова 2В; Салютина 1-13; Туроверова 1-67/36; Кременчугская 1-22; 1-я Киргизская 20-38Г; Беломорский 37-69; Днепровский 35-64; Игарский 29-66; Донецкий 23-66; Хоперский 23-44; Медведицкий 25-48; Сальский 28-44; Белорусская 21-55; 3-я Левая 1-41; 5-я улица 1-9; Красноаксайская 28-32.
Отдельный график касается жителей частного сектора и некоторых улиц, где перебои с питанием продлятся с понедельника по четверг (20-24 июля). Свет будет отключать ежедневно с 09:00 до 17:00, подача энергии будет возобновляться на ночь.
|Улица / Линия
|Диапазон домов
|35-я линия
|21-81
|37-я линия
|12-76, 25-97
|39-я линия
|24-90
|Богданова
|58-74
|2-я Пролетарская
|44-75
|Сарьяна
|48-73
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.