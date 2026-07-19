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Город погрузится во тьму: отключения света в Ростове-на-Дону затронут сотни адресов

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону с 20 по 26 июля пройдут массовые отключения электроэнергии. В "Донэнерго" опубликовали график работ, которые затронут жителей множества улиц и садовых товариществ города.

Электрик у электрического щита
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрик у электрического щита

Специалисты планируют провести техническое обслуживание оборудования. Большинство работ намечено на дневное время, однако жителям некоторых районов придется остаться без света на несколько дней.

График отключений по дням

Понедельник, 20 июля (09:00 — 17:00)

Свет отключат по адресам: Буденновский 59А, 61/12; Тельмана 8, 10, 21; Островского 96; Войкова 44-68, 97, 101.

Вторник, 21 июля (09:00 — 17:00)

Работы затронут улицы: Аэроклубовский 16-34; Красносельская 80-91; Лесопарковая 90В; Мадояна 110, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 139-163; Макарова 36-71; Мичуринская 106-124; Снеговой 1-70; Сортовой 47-78; Танковый 1-14; Томская 1-31; Челябинская 1-8; Чукотская 7; Конституционная 83-106; Дундича 1-26; 1-я Грамши 1-32; 2-я Грамши 34-58; Гончарова 1-25; Можайская 1-35.

Среда, 22 июля (09:00 — 17:00)

Электричества не будет по адресам: Аэроклубовский 9-15; Циолковского 79-121, 217; Араратский 19-53; Мадояна 110-179; Мичуринская 128-201; Макарова 18-34, 128/32; Объединения 1-24; Одесская 1-27; Сормовская 2-14; Тепличный 1-5; Урупский 1-14; Урюпинский 1-10; Челябинская 2-22; Таганрогская 75-131; Ташкентская 70-152; Тульская 2-30; Авиамоторный 1-8. Также отключение затронет СТ "Космос", "Россельмашевец", "Агропром" и "Колос".

Четверг, 23 июля

С 09:00 до 17:00: 18-я линия 25-72; 20-я линия 13-67; Налбандяна 24-33; Мадояна 120, 177/13, 179; Вишневый 1-8; Еременко 12-14; Мичуринская 152-172; Петропавловский 1-12; Дачная 8, 8А, 8/Б; 56-й Армии 1; 22-я линия 28-75; 24-я линия 20-95; Лекальная 2-36; Ченцова 87-91.
С 09:00 до 16:00: Варфоломеева 77-128; Малюгиной 44-83; Скрыпника 1-11; Гвардейский 27-37.
С 09:00 до 18:00: Грибоедовский 2.

Пятница, 24 июля

С 09:00 до 16:00: Акмолинская 75-102; Лесопарковая 147-186; Мечетинская 78-105; Петрозаводская 95-122; Чукотская 33-100.
С 09:00 до 17:00: Бакланова 6-14; Быкадорова 17-42; Дубовского 11-12А; 3-я Круговая 7-61В/42; бульвар Платова 2В; Салютина 1-13; Туроверова 1-67/36; Кременчугская 1-22; 1-я Киргизская 20-38Г; Беломорский 37-69; Днепровский 35-64; Игарский 29-66; Донецкий 23-66; Хоперский 23-44; Медведицкий 25-48; Сальский 28-44; Белорусская 21-55; 3-я Левая 1-41; 5-я улица 1-9; Красноаксайская 28-32.

Длительные отключения

Отдельный график касается жителей частного сектора и некоторых улиц, где перебои с питанием продлятся с понедельника по четверг (20-24 июля). Свет будет отключать ежедневно с 09:00 до 17:00, подача энергии будет возобновляться на ночь.

Улица / Линия Диапазон домов
35-я линия 21-81
37-я линия 12-76, 25-97
39-я линия 24-90
Богданова 58-74
2-я Пролетарская 44-75
Сарьяна 48-73
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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