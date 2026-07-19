Детям было опасно находиться внутри: в Калининграде закрыли лагерь, который работал без документов

В Калининграде закрыли детский лагерь, который работал без разрешений и санитарно-эпидемиологической экспертизы. Проверку организовали местные власти после выявления нарушений в организации пребывания детей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мальчик надевает сандалии на кровати в комнате летнего лагеря

Главной проблемой стало отсутствие необходимых медицинских и гигиенических заключений. Без этих документов невозможно подтвердить, что условия в лагере безопасны для здоровья детей. Организаторы проигнорировали обязательные требования законодательства, что создало прямые риски для несовершеннолетних.

Сейчас власти привлекают ответственных лиц к административной ответственности. Для родителей, чьи дети посещали этот объект, ситуация означает необходимость проверить условия пребывания ребенка в подобных организациях, так как отсутствие лицензии и экспертизы делает пребывание в лагере небезопасным.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова