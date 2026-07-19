Дороги в Ленинградской области встанут: полное перекрытие Ладожского моста изменит планы водителей

Ладожский мост на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области полностью закроют для всех видов транспорта в ночь на 21 июля. Ограничения введут с 0:30 до 2:30, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Перекрытие необходимо для проведения геодезической съёмки ортотропной плиты неразводной части моста. Чтобы специалисты получили точные данные о состоянии металлического пролетного строения, с переправы должны полностью исчезнуть динамические нагрузки — то есть поток автомобилей должен остановиться.
Такие замеры позволяют оценить техническое состояние конструкции и гарантировать безопасность водителей при дальнейшем использовании моста.
Организовать объезд в обход переправы не удалось. В связи с этим водителям советуют перенести поездку на другое время или дождаться открытия движения на подъездах к объекту.
|Параметр
|Детали
|Дата и время
|Ночь на 21 июля, с 0:30 до 2:30
|Объект
|Ладожский мост (трасса "Кола")
|Причина
|Геодезическая съёмка плиты пролетного строения
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