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Дороги в Ленинградской области встанут: полное перекрытие Ладожского моста изменит планы водителей

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Ладожский мост на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области полностью закроют для всех видов транспорта в ночь на 21 июля. Ограничения введут с 0:30 до 2:30, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ладожский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ладожский мост

Перекрытие необходимо для проведения геодезической съёмки ортотропной плиты неразводной части моста. Чтобы специалисты получили точные данные о состоянии металлического пролетного строения, с переправы должны полностью исчезнуть динамические нагрузки — то есть поток автомобилей должен остановиться.

Такие замеры позволяют оценить техническое состояние конструкции и гарантировать безопасность водителей при дальнейшем использовании моста.

Организовать объезд в обход переправы не удалось. В связи с этим водителям советуют перенести поездку на другое время или дождаться открытия движения на подъездах к объекту.

Параметр Детали
Дата и время Ночь на 21 июля, с 0:30 до 2:30
Объект Ладожский мост (трасса "Кола")
Причина Геодезическая съёмка плиты пролетного строения
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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