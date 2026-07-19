Дороги в Ленинградской области встанут: полное перекрытие Ладожского моста изменит планы водителей

Ладожский мост на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области полностью закроют для всех видов транспорта в ночь на 21 июля. Ограничения введут с 0:30 до 2:30, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ладожский мост

Перекрытие необходимо для проведения геодезической съёмки ортотропной плиты неразводной части моста. Чтобы специалисты получили точные данные о состоянии металлического пролетного строения, с переправы должны полностью исчезнуть динамические нагрузки — то есть поток автомобилей должен остановиться.

Такие замеры позволяют оценить техническое состояние конструкции и гарантировать безопасность водителей при дальнейшем использовании моста.

Организовать объезд в обход переправы не удалось. В связи с этим водителям советуют перенести поездку на другое время или дождаться открытия движения на подъездах к объекту.

Параметр Детали Дата и время Ночь на 21 июля, с 0:30 до 2:30 Объект Ладожский мост (трасса "Кола") Причина Геодезическая съёмка плиты пролетного строения