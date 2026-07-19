Цены стали расти пугающе быстро: Владимирская область ощутила последствия сбоев на НПЗ

Инфляция во Владимирской области в июне выросла до 6,8% в годовом выражении. Этот показатель оказался выше среднего значения по Центральной России, где рост цен составил 5,6%.
Главным фактором подорожания в регионе стал резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо. За месяц стоимость горючего на владимирских АЗС выросла почти на 14%. Для сравнения: в среднем по стране рост составил около 7%. Таким образом, топливо во Владимирской области подорожало в два раза быстрее, чем в остальной России.
"Рост цен на моторное топливо во Владимирской области превысил общероссийский уровень. Это связано со значительным повышением сезонного спроса в регионе на топливо, который совпал с сокращением его предложения из-за ремонтов на НПЗ", — пояснили в Центробанке.
Помимо топлива, цены в регионе сильнее всего подняли операторы связи. Речь идет об интернете и мобильной связи. В Центробанке отмечают, что операторы пересмотрели стоимость архивных тарифов, по которым цены не менялись долгое время.
Также в регионе зафиксировано опережающее подорожание в сфере услуг и непродовольственных товаров. Особенно это коснулось аренды жилья, коммунальных платежей и стоимости персональных компьютеров.
|Показатель
|Владимирская область
|Центр России / РФ
|Годовая инфляция (июнь)
|6,8%
|5,6% (Центр)
|Рост цен на топливо за месяц
|~14%
|~7% (РФ)
Для обычного жителя региона такие цифры означают рост повседневных расходов: водители почувствовали удар по кошельку на заправках, а пользователи старых тарифов связи столкнулись с пересмотром абонентской платы.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.