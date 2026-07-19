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Цены стали расти пугающе быстро: Владимирская область ощутила последствия сбоев на НПЗ

Россия » Центр » Владимир

Инфляция во Владимирской области в июне выросла до 6,8% в годовом выражении. Этот показатель оказался выше среднего значения по Центральной России, где рост цен составил 5,6%.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

Главным фактором подорожания в регионе стал резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо. За месяц стоимость горючего на владимирских АЗС выросла почти на 14%. Для сравнения: в среднем по стране рост составил около 7%. Таким образом, топливо во Владимирской области подорожало в два раза быстрее, чем в остальной России.

"Рост цен на моторное топливо во Владимирской области превысил общероссийский уровень. Это связано со значительным повышением сезонного спроса в регионе на топливо, который совпал с сокращением его предложения из-за ремонтов на НПЗ", — пояснили в Центробанке.

Помимо топлива, цены в регионе сильнее всего подняли операторы связи. Речь идет об интернете и мобильной связи. В Центробанке отмечают, что операторы пересмотрели стоимость архивных тарифов, по которым цены не менялись долгое время.

Также в регионе зафиксировано опережающее подорожание в сфере услуг и непродовольственных товаров. Особенно это коснулось аренды жилья, коммунальных платежей и стоимости персональных компьютеров.

Показатель Владимирская область Центр России / РФ
Годовая инфляция (июнь) 6,8% 5,6% (Центр)
Рост цен на топливо за месяц ~14% ~7% (РФ)

Для обычного жителя региона такие цифры означают рост повседневных расходов: водители почувствовали удар по кошельку на заправках, а пользователи старых тарифов связи столкнулись с пересмотром абонентской платы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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