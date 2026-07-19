Масштабы просто поражают: Приморье перестроило стратегию развития городов на десятилетия вперед

Приморский край возглавил список регионов Дальнего Востока по количеству разработанных мастер-планов развития городов. Сейчас такие стратегии действуют для Владивостока, Артёма, Находки, Большого Камня, Уссурийска и Арсеньева.
Всего в 25 городах дальневосточного макрорегиона наметили более тысячи проектов по развитию территорий. Почти половина из них — 444 инициативы — сосредоточены в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
|Показатель
|Значение
|Города Приморья с мастер-планами
|6
|Проектов в Приморье
|444
|Всего проектов на Дальнем Востоке
|1000+
"Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по разработке и реализации мастер-планов развития городов", — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.