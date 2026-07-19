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Масштабы просто поражают: Приморье перестроило стратегию развития городов на десятилетия вперед

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Приморский край возглавил список регионов Дальнего Востока по количеству разработанных мастер-планов развития городов. Сейчас такие стратегии действуют для Владивостока, Артёма, Находки, Большого Камня, Уссурийска и Арсеньева.

Широкая городская улица с зеленой велодорожкой и остановками
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Широкая городская улица с зеленой велодорожкой и остановками

Всего в 25 городах дальневосточного макрорегиона наметили более тысячи проектов по развитию территорий. Почти половина из них — 444 инициативы — сосредоточены в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Показатель Значение
Города Приморья с мастер-планами 6
Проектов в Приморье 444
Всего проектов на Дальнем Востоке 1000+

"Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по разработке и реализации мастер-планов развития городов", — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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