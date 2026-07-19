Смелый шаг в Барыше: решение воспитателей детсада вынудило город пересмотреть поддержку

В Барыше прошла федеральная ярмарка вакансий "Работа России. Время возможностей". Мероприятие собрало 17 работодателей и более 140 соискателей, которым предложили 189 открытых позиций.
Особое внимание привлек набор в территориальный отряд "БАРС" для охраны стратегических объектов области. О деталях службы рассказали сотрудник военкомата Михаил Баландайкин и участник СВО Кирилл Терентьев. Заинтересоваться вакансиями отряда успели 40 человек, при этом половину составили женщины.
Жители города также изучали условия социального контракта. По этой программе государство выплачивает пособие в течение трех месяцев поиска работы. Документы оформили сотрудницы детского сада "Аленушка", которые временно остались без рабочих мест из-за капитального ремонта здания.
"Помощником воспитателя я проработала пять лет. Коллеги нашли места в других садах, а мы решили встать на учет в службе занятости и вернуться, когда наш садик откроется", — пояснила Ирина Кормилицына.
Параллельно с поиском работы в Барыше развивали цифровую грамотность соискателей: специалисты кадрового центра учили пользоваться личным кабинетом портала "Работа России". Кроме того, 15 студентов и выпускников прошли профориентационное тестирование по нацпроекту "Кадры".
|Показатель
|Значение
|Количество вакансий
|189
|Число соискателей
|140+
|Количество работодателей
|17
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.