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Смелый шаг в Барыше: решение воспитателей детсада вынудило город пересмотреть поддержку

Россия » Поволжье » Ульяновск

В Барыше прошла федеральная ярмарка вакансий "Работа России. Время возможностей". Мероприятие собрало 17 работодателей и более 140 соискателей, которым предложили 189 открытых позиций.

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Фото: www.pexels.com by olia danilevich is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие

Особое внимание привлек набор в территориальный отряд "БАРС" для охраны стратегических объектов области. О деталях службы рассказали сотрудник военкомата Михаил Баландайкин и участник СВО Кирилл Терентьев. Заинтересоваться вакансиями отряда успели 40 человек, при этом половину составили женщины.

Жители города также изучали условия социального контракта. По этой программе государство выплачивает пособие в течение трех месяцев поиска работы. Документы оформили сотрудницы детского сада "Аленушка", которые временно остались без рабочих мест из-за капитального ремонта здания.

"Помощником воспитателя я проработала пять лет. Коллеги нашли места в других садах, а мы решили встать на учет в службе занятости и вернуться, когда наш садик откроется", — пояснила Ирина Кормилицына.

Параллельно с поиском работы в Барыше развивали цифровую грамотность соискателей: специалисты кадрового центра учили пользоваться личным кабинетом портала "Работа России". Кроме того, 15 студентов и выпускников прошли профориентационное тестирование по нацпроекту "Кадры".

Показатель Значение
Количество вакансий 189
Число соискателей 140+
Количество работодателей 17
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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