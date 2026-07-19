Природа едва не погибла в Богудонии: масштабный разлив нефти заставил город мобилизовать всех

Казаки Всевеликого войска Донского и добровольцы очистили побережье Таганрогского залива в районе Богудонии от разливов нефтепродуктов.
Следы загрязнения убирали вместе с профильными службами, студентами Южного федерального университета, бойцами "Казачьей Гвардии имени гвардии старшего лейтенанта Глухова" и активистами АНО "Первый взгляд". Координировали процесс сотрудники городского отдела охраны окружающей среды и представители компании "Курганнефтепродукт".
Участники акции выгребали загрязненный грунт, вручную очищали песок и каменистые участки берега.
"Последствия загрязнения были устранены, а возможный вред окружающей среде удалось минимизировать", — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.