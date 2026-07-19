Цены в эксклаве вышли из берегов: региональные показатели перегнали общероссийский уровень

В Калининградской области годовая инфляция в июне 2026 года достигла 6,08%. Этот показатель оказался выше среднего значения по России, которое составило 5,82%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инфляция

По данным Росстата, за последний месяц рост цен в регионе ускорился на 0,26 пункта. Основными причинами стали сезонный рост стоимости овощей, подорожание топлива и ряда услуг. Для жителей области это означает прямое увеличение расходов на базовый набор продуктов и транспорт.

Показатель Значение Инфляция в Калининградской области 6,08% Средняя инфляция по РФ 5,82% Прирост по сравнению с маем +0,26 п. п.

Помимо ценовых факторов, на экономическую ситуацию влияет рост безработицы в регионе. Сочетание снижения доходов части населения и роста стоимости жизни усиливает нагрузку на семейные бюджеты.

"Превышение региональной инфляции над общероссийской часто связано с логистическими особенностями эксклавом. Рост цен на топливо здесь ощущается острее, так как влияет на стоимость доставки почти всех товаров", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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