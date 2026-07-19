Цены в эксклаве вышли из берегов: региональные показатели перегнали общероссийский уровень

В Калининградской области годовая инфляция в июне 2026 года достигла 6,08%. Этот показатель оказался выше среднего значения по России, которое составило 5,82%.
По данным Росстата, за последний месяц рост цен в регионе ускорился на 0,26 пункта. Основными причинами стали сезонный рост стоимости овощей, подорожание топлива и ряда услуг. Для жителей области это означает прямое увеличение расходов на базовый набор продуктов и транспорт.
|Показатель
|Значение
|Инфляция в Калининградской области
|6,08%
|Средняя инфляция по РФ
|5,82%
|Прирост по сравнению с маем
|+0,26 п. п.
Помимо ценовых факторов, на экономическую ситуацию влияет рост безработицы в регионе. Сочетание снижения доходов части населения и роста стоимости жизни усиливает нагрузку на семейные бюджеты.
"Превышение региональной инфляции над общероссийской часто связано с логистическими особенностями эксклавом. Рост цен на топливо здесь ощущается острее, так как влияет на стоимость доставки почти всех товаров", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.