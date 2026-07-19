Струя превратилась в ржавчину: разберитесь в зонах ответственности служб, пока не затопило соседей

Жителям Калининградской области разъяснили порядок действий при появлении ржавой воды в водопроводных кранах. Специалисты напоминают: цвет воды помогает определить, кто именно должен устранить поломку — коммунальные службы города или сотрудники управляющей компании.

Фото: Wikimedia Commons by AVRS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения

Если ржавчина появилась в одной квартире, а у соседей вода чистая, проблема кроется во внутренних трубах жилья. В этом случае заявку нужно подавать в управляющую компанию (УК). Если же грязная вода поступает во весь подъезд или дом, причина в износе магистральных сетей. Такую заявку следует направлять в районную службу водоснабжения.

Затягивать с обращением не рекомендуется. Изменение цвета воды часто сигнализирует об аварии на линии или критическом износе труб, что может привести к полноценному прорыву.

Ситуация Куда обращаться Ржавая вода только в одной квартире Управляющая компания (УК) Проблема затрагивает весь дом или подъезд Районная служба водоснабжения

"Причиной могут быть как износ труб, так и проблемы внутри квартиры", — пояснили профильные службы.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех