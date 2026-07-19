Струя превратилась в ржавчину: разберитесь в зонах ответственности служб, пока не затопило соседей

Жителям Калининградской области разъяснили порядок действий при появлении ржавой воды в водопроводных кранах. Специалисты напоминают: цвет воды помогает определить, кто именно должен устранить поломку — коммунальные службы города или сотрудники управляющей компании.
Если ржавчина появилась в одной квартире, а у соседей вода чистая, проблема кроется во внутренних трубах жилья. В этом случае заявку нужно подавать в управляющую компанию (УК). Если же грязная вода поступает во весь подъезд или дом, причина в износе магистральных сетей. Такую заявку следует направлять в районную службу водоснабжения.
Затягивать с обращением не рекомендуется. Изменение цвета воды часто сигнализирует об аварии на линии или критическом износе труб, что может привести к полноценному прорыву.
|Ситуация
|Куда обращаться
|Ржавая вода только в одной квартире
|Управляющая компания (УК)
|Проблема затрагивает весь дом или подъезд
|Районная служба водоснабжения
"Причиной могут быть как износ труб, так и проблемы внутри квартиры", — пояснили профильные службы.
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