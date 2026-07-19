Тысяча детей уже пострадала: Омская область прибегнет к экстренным мерам защиты в районах

В Омской области привезут почти 15 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита для детей. Препарат распределят по районам, где зафиксирована высокая активность клещей.

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С начала сезона от укусов пострадали почти 1000 несовершеннолетних жителей региона. В связи с этим медики усиливают плановую профилактику.

Районы получения вакцины Причина Калачинский, Московский, Павловский, Романовский, Седельниковский, Сорочинский и Суворовский Высокая активность клещей на данной территории

Прививки проведут по плану нацпроекта "Здравоохранение". Врачи делают упор на вакцинацию детей, так как заболевание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка.

"Вакцинация проводится в целях профилактики клещевого энцефалита, который может быть опасен для жизни и здоровья человека, особенно для детей", — сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области.

Поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.