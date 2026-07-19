Тысяча детей уже пострадала: Омская область прибегнет к экстренным мерам защиты в районах

В Омской области привезут почти 15 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита для детей. Препарат распределят по районам, где зафиксирована высокая активность клещей.
С начала сезона от укусов пострадали почти 1000 несовершеннолетних жителей региона. В связи с этим медики усиливают плановую профилактику.
|Районы получения вакцины
|Причина
|Калачинский, Московский, Павловский, Романовский, Седельниковский, Сорочинский и Суворовский
|Высокая активность клещей на данной территории
Прививки проведут по плану нацпроекта "Здравоохранение". Врачи делают упор на вакцинацию детей, так как заболевание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка.
"Вакцинация проводится в целях профилактики клещевого энцефалита, который может быть опасен для жизни и здоровья человека, особенно для детей", — сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области.
Поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.