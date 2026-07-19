Больше никаких многокилометровых хвостов: Оренбургская область ликвидировала коллапс на заправках

Ситуация на автозаправочных станциях Оренбургской области стабилизировалась. Очереди из автомобилей исчезли, а ажиотажный спрос снизился. По данным правительства региона, порядок на АЗС удалось восстановить за счет перераспределения запасов топлива внутри области.
Ранее рынок столкнулся с резким всплеском потребительской активности, который не был характерен для этого периода. На некоторых станциях запасы горючего заканчивались в среднем через восемь часов после открытия.
Параллельно с логистическими мерами власти обратились к антимонопольному регулированию. УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения против ряда участников рынка. Ведомство проверяет, почему цены на дизельное топливо при мелкооптовой реализации в Оренбурге выросли одновременно.
Также правительство региона потребовало от УФАС проверить ситуацию с поставками и стоимостью газомоторного топлива. Рост цен на газ уже отразился на жизни горожан — в Оренбурге увеличили стоимость проезда в общественном транспорте.
Для мониторинга наличия топлива и очередей водителям рекомендуют использовать сервис Яндекс, который предоставляет актуальные данные по многим городам области.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.