Планы на дорогу рухнули: движение по трассе Р-23 на выходных будет серьезно затруднено

Водители, которые 20 июля планируют поездку по трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией, столкнутся с ограничениями скорости на шести участках дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Дорожные службы проведут плановые работы: от ямочного ремонта и обновления разметки до очистки водоотводных лотков и покоса травы на обочинах. Все ограничения будут действовать в обоих направлениях движения.
|Участок (км)
|Время
|Причина ограничения
|137-178
|06:00 — 23:00
|Нанесение дорожной разметки
|112-133
|08:00 — 17:00
|Ямочный ремонт
|79-179
|08:00 — 17:00
|Скашивание травы на обочинах и откосах
|240-285
|08:00 — 17:00
|Уборка мусора, покос водопропускных труб
|431, 433-434, 436-437
|08:00 — 17:00
|Очистка водоотводных лотков, уборка грунта
|441-457
|08:00 — 17:00
|Покос травы, уборка остановок, выправка знаков
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.