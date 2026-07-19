Планы на дорогу рухнули: движение по трассе Р-23 на выходных будет серьезно затруднено

Водители, которые 20 июля планируют поездку по трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией, столкнутся с ограничениями скорости на шести участках дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

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Дорожные службы проведут плановые работы: от ямочного ремонта и обновления разметки до очистки водоотводных лотков и покоса травы на обочинах. Все ограничения будут действовать в обоих направлениях движения.

Участок (км) Время Причина ограничения 137-178 06:00 — 23:00 Нанесение дорожной разметки 112-133 08:00 — 17:00 Ямочный ремонт 79-179 08:00 — 17:00 Скашивание травы на обочинах и откосах 240-285 08:00 — 17:00 Уборка мусора, покос водопропускных труб 431, 433-434, 436-437 08:00 — 17:00 Очистка водоотводных лотков, уборка грунта 441-457 08:00 — 17:00 Покос травы, уборка остановок, выправка знаков