Слишком круто для обычной школы: оснащение классов изменило подход к урокам в учреждении № 10

Школа № 10 обновила оснащение учебных кабинетов и прилегающую территорию. На закупку оборудования для уроков физики, музыки и ИЗО потратили 175 тысяч рублей. Всего же на модернизацию классов физики, химии, биологии, труда и ОБЗР направили почти 1,2 миллиона рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лекция в учебном классе

В кабинетах биологии появились электронные микроскопы, для физиков закупили наборы для лабораторных и практических работ. В ближайшее время в школе установят электронные лаборатории для уроков химии.

"По приоритетным направлениям развития региональных систем образования были оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, а также кабинеты труда и предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР)", — рассказала директор школы № 10 Светлана Ненилина.

Помимо техники, в школе обновили внешнюю среду. Компания "ФосАгро" в рамках профильного проекта отремонтировала площадь перед зданием, где проходят школьные линейки и внеклассные мероприятия.

"Школа № 10 развивается, каждый год происходят перемены. Есть в этом и доля участия крупных промпредприятий, компании "ФосАгро". А со стороны областного, городского бюджета, при реализации федеральных программ в школу приходит новое оборудование", — отметил Дмитрий Даниличев, депутат Заксобрания и заместитель гендиректора по работе с региональными органами госвласти компании "Апатит".

Показатель Значение Общий объем средств на оборудование кабинетов почти 1,2 млн рублей Закупки для физики, музыки и ИЗО 175 тыс. рублей Количество учеников в школе почти 800 человек