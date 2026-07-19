Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смелый шаг в Барыше: решение воспитателей детсада вынудило город пересмотреть поддержку
Врачи больше не будут ждать: новые правила диагностики в Белоруссии изменили путь пациента
Природа едва не погибла в Богудонии: масштабный разлив нефти заставил город мобилизовать всех
Теснота не обязана душить: как визуально увеличить комнату светом без перепланировки
Меньше кошки, а хлопот больше, чем с овчаркой: почему миниатюрные собаки обходятся так дорого
Опасная прополка в жару: этот минутный ритуал защитит дачников от вызова скорой
Цены в эксклаве вышли из берегов: региональные показатели перегнали общероссийский уровень
Смелый шаг в сторону экологии: новые мощности в Москве лишат речные маршруты старых проблем
Струя превратилась в ржавчину: разберитесь в зонах ответственности служб, пока не затопило соседей

Слишком круто для обычной школы: оснащение классов изменило подход к урокам в учреждении № 10

Россия » Северо-Запад » Вологда

Школа № 10 обновила оснащение учебных кабинетов и прилегающую территорию. На закупку оборудования для уроков физики, музыки и ИЗО потратили 175 тысяч рублей. Всего же на модернизацию классов физики, химии, биологии, труда и ОБЗР направили почти 1,2 миллиона рублей.

Лекция в учебном классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в учебном классе

В кабинетах биологии появились электронные микроскопы, для физиков закупили наборы для лабораторных и практических работ. В ближайшее время в школе установят электронные лаборатории для уроков химии.

"По приоритетным направлениям развития региональных систем образования были оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, а также кабинеты труда и предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР)", — рассказала директор школы № 10 Светлана Ненилина.

Помимо техники, в школе обновили внешнюю среду. Компания "ФосАгро" в рамках профильного проекта отремонтировала площадь перед зданием, где проходят школьные линейки и внеклассные мероприятия.

"Школа № 10 развивается, каждый год происходят перемены. Есть в этом и доля участия крупных промпредприятий, компании "ФосАгро". А со стороны областного, городского бюджета, при реализации федеральных программ в школу приходит новое оборудование", — отметил Дмитрий Даниличев, депутат Заксобрания и заместитель гендиректора по работе с региональными органами госвласти компании "Апатит".

Показатель Значение
Общий объем средств на оборудование кабинетов почти 1,2 млн рублей
Закупки для физики, музыки и ИЗО 175 тыс. рублей
Количество учеников в школе почти 800 человек
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Московская область
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Шоу-бизнес
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Последние материалы
Тысяча детей уже пострадала: Омская область прибегнет к экстренным мерам защиты в районах
Больше никаких многокилометровых хвостов: Оренбургская область ликвидировала коллапс на заправках
Физика вышла на новый уровень: микроскопическое устройство научили добывать энергию из холода
Космический обман зрения: алгоритмы ИИ приняли обычные камни за признаки внеземной жизни
Планы на дорогу рухнули: движение по трассе Р-23 на выходных будет серьезно затруднено
Город, который все проезжали мимо, получил второй шанс: Тверь ворвалась в туристическую элиту России
Слишком круто для обычной школы: оснащение классов изменило подход к урокам в учреждении № 10
Зерновые захватили гектары: резкий рост площадей в Предгорном округе предопределил будущий итог
Китай отвернулся от старых поставщиков: один газовый игрок получил неожиданный шанс на миллиарды
Невидимый враг убивает кошек за дни: что нужно знать о вирусе кальцивироза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.