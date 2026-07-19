Город, который все проезжали мимо, получил второй шанс: Тверь ворвалась в туристическую элиту России

Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута "Золотое кольцо России". Об этом решении 19 июля объявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время празднования Дня города. Статус, подтвержденный на федеральном уровне, меняет вектор развития региона, превращая старинный город на Волге в одну из ключевых точек притяжения для путешественников.
Включение в престижный список — не просто церемониальный акт. Для Твери это означает приток федеральных субсидий на реставрацию объектов культурного наследия и модернизацию городской среды. Город уже начал адаптироваться к новым нагрузкам. Например, недавний запуск северного обхода разгрузил центральные улицы, сделав их более удобными для пешеходов и экскурсионных групп.
"Вхождение в маршрут — это мощный рычаг для региональной казны. Инвесторы охотнее вкладываются в гостиничный бизнес и общепит там, где гарантирован поток туристов. Ожидаем рост налоговых поступлений и создание новых рабочих мест в сервисе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Тверь отмечает свое 891-летие. Город, веками соперничавший с Москвой, сохранил уникальную планировку "трехлучья" и многочисленные памятники архитектуры. Символично, что расширение маршрута происходит на фоне подготовки к 60-летию "Золотого кольца" в 2027 году. В Ярославле уже открыт памятник создателю маршрута Юрию Бычкову, что подчеркивает значимость проекта для страны.
Развитие территорий требует не только внимания к культуре, но и жесткого контроля за использованием ресурсов.
"Тверь обладает колоссальным потенциалом для гастрономического и событийного туризма. Теперь город получит доступ к единым стандартам продвижения, что позволит привлечь аудиторию, которая раньше проезжала мимо по пути в Петербург", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
|Направление развития
|Ожидаемые изменения
|Транспортная логистика
|Усиление связи с Москвой и городами Золотого кольца
|Инфраструктура
|Реконструкция набережных и исторических фасадов
Приоритетное финансирование из федерального бюджета на благоустройство и включение во все государственные туристические буклеты и гиды.
С ростом спроса возможен рост цен в отелях, но одновременно ожидается развитие бюджетного сегмента и гостевых домов.
Императорский путевой дворец, набережная Афанасия Никитина и исторические храмы центральной части города.
Да, статус Твери стимулирует развитие малых городов региона, таких как Торжок и Калязин, которые также интегрируются в туристические потоки.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.