Зерновые захватили гектары: резкий рост площадей в Предгорном округе предопределил будущий итог

Аграрии Предгорного округа начали уборочную кампанию. В этом сезоне площади под зерновыми и зернобобовыми культурами (без учёта кукурузы) выросли на 40% и достигли 40 тысяч гектаров.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Первыми в поля вышли комбайны за озимым ячменем. Фермеры уже убрали более 70% посевов, средний сбор составляет 44,2 центнера с гектара. Теперь сельхозпроизводители готовятся к уборке озимой пшеницы, которую засеяли на 36,1 тысячи гектаров. Прогнозируют урожайность свыше 50 центнеров с гектара.

Культура Площадь / Статус Урожайность (ц/га) Озимый ячмень Убрано более 70% 44,2 Озимая пшеница 36,1 тыс. га 50+ (прогноз)

Для роста показателей хозяйства используют государственные выплаты. Деньги направляют на покупку удобрений, элитных семян и обновление парка техники через гранты.

"В прошлом году на возмещение части затрат на зерно направили 6,4 млн рублей", — сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов