Аграрии Предгорного округа начали уборочную кампанию. В этом сезоне площади под зерновыми и зернобобовыми культурами (без учёта кукурузы) выросли на 40% и достигли 40 тысяч гектаров.
Первыми в поля вышли комбайны за озимым ячменем. Фермеры уже убрали более 70% посевов, средний сбор составляет 44,2 центнера с гектара. Теперь сельхозпроизводители готовятся к уборке озимой пшеницы, которую засеяли на 36,1 тысячи гектаров. Прогнозируют урожайность свыше 50 центнеров с гектара.
|Культура
|Площадь / Статус
|Урожайность (ц/га)
|Озимый ячмень
|Убрано более 70%
|44,2
|Озимая пшеница
|36,1 тыс. га
|50+ (прогноз)
Для роста показателей хозяйства используют государственные выплаты. Деньги направляют на покупку удобрений, элитных семян и обновление парка техники через гранты.
"В прошлом году на возмещение части затрат на зерно направили 6,4 млн рублей", — сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.