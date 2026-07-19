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Никаких поблажек для бывших: в Перми взыщут часть премий с экс-главы округа после скандала

Россия » Поволжье » Пермь

Индустриальный районный суд Перми обязал бывшего главу Краснокамского городского округа Игоря Быкариза вернуть часть премиальных выплат. Суд постановил взыскать с экс-чиновника 364,2 тысячи рублей из общей суммы премий в 495 тысяч рублей.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Администрация округа в суде доказала, что выплаты в период 2023–2024 годов нарушали антикоррупционное законодательство. Суд признал эти средства неправомерными. Решение еще не вступило в законную силу.

Причины отставки

Денежные претензии стали следствием более крупного разбирательства. Игорь Быкариз покинул пост главы муниципалитета досрочно с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Прокуратура Краснокамска выявила два серьезных нарушения: экс-глава не уволил двух подчиненных, когда этого требовал закон, и скрыл конфликт интересов. Выяснилось, что организация, связанная с Быкаризом, получила разрешение на строительство от городской администрации.

Сначала городской суд встал на сторону чиновника, но в октябре 2025 года Пермский краевой суд отменил этот вердикт и удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Период / Деталь Статус / Должность
2008-2012 Министр по делам Коми-Пермяцкого округа
2012-2018 Руководитель Краснокамского филиала АО "Газпром газораспределение Пермь"
2018-2025 Глава Краснокамского городского округа
Сумма к возврату 364,2 тыс. рублей
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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