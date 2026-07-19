Никаких поблажек для бывших: в Перми взыщут часть премий с экс-главы округа после скандала

Индустриальный районный суд Перми обязал бывшего главу Краснокамского городского округа Игоря Быкариза вернуть часть премиальных выплат. Суд постановил взыскать с экс-чиновника 364,2 тысячи рублей из общей суммы премий в 495 тысяч рублей.
Администрация округа в суде доказала, что выплаты в период 2023–2024 годов нарушали антикоррупционное законодательство. Суд признал эти средства неправомерными. Решение еще не вступило в законную силу.
Денежные претензии стали следствием более крупного разбирательства. Игорь Быкариз покинул пост главы муниципалитета досрочно с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Прокуратура Краснокамска выявила два серьезных нарушения: экс-глава не уволил двух подчиненных, когда этого требовал закон, и скрыл конфликт интересов. Выяснилось, что организация, связанная с Быкаризом, получила разрешение на строительство от городской администрации.
Сначала городской суд встал на сторону чиновника, но в октябре 2025 года Пермский краевой суд отменил этот вердикт и удовлетворил апелляцию прокуратуры.
|Период / Деталь
|Статус / Должность
|2008-2012
|Министр по делам Коми-Пермяцкого округа
|2012-2018
|Руководитель Краснокамского филиала АО "Газпром газораспределение Пермь"
|2018-2025
|Глава Краснокамского городского округа
|Сумма к возврату
|364,2 тыс. рублей
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.