Никаких поблажек для бывших: в Перми взыщут часть премий с экс-главы округа после скандала

Индустриальный районный суд Перми обязал бывшего главу Краснокамского городского округа Игоря Быкариза вернуть часть премиальных выплат. Суд постановил взыскать с экс-чиновника 364,2 тысячи рублей из общей суммы премий в 495 тысяч рублей.

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Администрация округа в суде доказала, что выплаты в период 2023–2024 годов нарушали антикоррупционное законодательство. Суд признал эти средства неправомерными. Решение еще не вступило в законную силу.

Причины отставки

Денежные претензии стали следствием более крупного разбирательства. Игорь Быкариз покинул пост главы муниципалитета досрочно с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Прокуратура Краснокамска выявила два серьезных нарушения: экс-глава не уволил двух подчиненных, когда этого требовал закон, и скрыл конфликт интересов. Выяснилось, что организация, связанная с Быкаризом, получила разрешение на строительство от городской администрации.

Сначала городской суд встал на сторону чиновника, но в октябре 2025 года Пермский краевой суд отменил этот вердикт и удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Период / Деталь Статус / Должность 2008-2012 Министр по делам Коми-Пермяцкого округа 2012-2018 Руководитель Краснокамского филиала АО "Газпром газораспределение Пермь" 2018-2025 Глава Краснокамского городского округа Сумма к возврату 364,2 тыс. рублей