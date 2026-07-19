Природа Пермского края в шоке: разлив нефтепродуктов поставил под удар всю местную экосистему

Специалисты и волонтёры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на реках Пыж и Мулянка в Пермском округе. Сейчас основные усилия направлены на очистку воды и спасение пострадавших животных,

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная пленка

По данным главы округа Ольги Андриановой, к работам привлекли Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов Пермского края и Пермскую природоохранную прокуратуру. Чтобы нефть не распространялась дальше по течению, на реках установили боновые заграждения. Сейчас техники и люди убирают загрязнения с водной поверхности.

Параллельно с техническими работами развернули операцию по спасению фауны. Помощь оказывают зоологи и ветеринары Пермского зоопарка вместе с волонтёрами. Пострадавших птиц и зверей отмывают от нефтепродуктов и лечат.

Поисковые группы обходят берега и обследуют акваторию рек, чтобы найти животных, которые оказались в нефти и нуждаются в помощи.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов Разлив нефтепродуктов в речные системы — это критическая ситуация для локальной экосистемы. Нефтяная пленка перекрывает доступ кислорода в воду и уничтожает микроорганизмы, что ведет к гибели рыбы и донных обитателей. Для птиц и млекопитающих нефть губительна прежде всего из-за разрушения водоотталкивающих свойств оперения и меха: животные быстро переохлаждаются и погибают. Использование боновых заграждений позволяет локализовать пятно, но полноценное восстановление реки потребует длительного мониторинга состава воды и почвы в пойме.