Такого набора не ждали: Брянск принял студентов в здание бывшего управления полиции

Брянский филиал Сеченовского университета в этом году примет более 300 первокурсников. Это в два раза больше, чем в прошлом учебном году.
Для обучения студентов подготовили здание бывшего управления полиции. Помещения разделили на четыре функциональные зоны. В них разместили общежитие, спортзал, а также технологические, химико-аналитические и стоматологические лаборатории.
За образовательный процесс будут отвечать профессора и доценты из главного корпуса университета в Москве.
|Параметр
|Показатель
|Количество первокурсников
|300+ человек
|Прирост студентов
|в 2 раза по сравнению с прошлым годом
|Инфраструктура
|лаборатории, общежитие, спортзал
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