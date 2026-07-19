Такого набора не ждали: Брянск принял студентов в здание бывшего управления полиции

Брянский филиал Сеченовского университета в этом году примет более 300 первокурсников. Это в два раза больше, чем в прошлом учебном году.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Евгений Сидоров - лекция в аудитории

Для обучения студентов подготовили здание бывшего управления полиции. Помещения разделили на четыре функциональные зоны. В них разместили общежитие, спортзал, а также технологические, химико-аналитические и стоматологические лаборатории.

За образовательный процесс будут отвечать профессора и доценты из главного корпуса университета в Москве.

Параметр Показатель Количество первокурсников 300+ человек Прирост студентов в 2 раза по сравнению с прошлым годом Инфраструктура лаборатории, общежитие, спортзал