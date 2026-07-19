Жизнь в приграничье изменится: Курская область рискнула ради масштабного обновления сел

Курская область подала шесть заявок на Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Это специальный проект для семи приграничных и воссоединенных регионов, куда также вошли Брянская, Белгородская, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. О конкурсе сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Цель инициативы — обновить общественные пространства в малых городах (до 300 тысяч жителей) и селах (до 5 тысяч человек). Ежегодно будут определять 35 лучших проектов, которые получат финансирование на работы. Общий призовой фонд составляет 2,5 миллиарда рублей в год.
|Населенный пункт
|Что планируют благоустроить
|Курчатов
|"Аллея Атомграда"
|Железногорск
|улица Ленина (участок от Гагарина до Рокоссовского)
|Пристень
|центральная площадь и сквер перед школой № 92
|Конышёвка
|пешеходная зона на улице Ленина
|Кшенск
|площадь Кирилла и Мефодия, территория у кинотеатра "Восток"
|Дмитриев
|парк имени 1 Мая и пространство перед кинотеатром "Россия"
Для жителей этих населенных пунктов результат конкурса означает появление новых прогулочных зон, обновленных площадей и скверов. В отличие от стандартных программ, здесь акцент сделан на специфику приграничных территорий.
Итоги конкурса объявят в августе.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.