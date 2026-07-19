Природа решила испытать нервы: магнитные бури в Ростовской области парализуют работу техники

Ростовскую область с 21 июля накроют магнитные бури. По данным Государственного геофизического института, повышенная геомагнитная активность продлится несколько дней.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце в космосе

Сбои могут затронуть работу радиосвязи, навигационных приборов и спутниковых систем. Техника, завязанная на спутниковых технологиях, может работать нестабильно, поэтому пользователям стоит проявить осторожность.

В северных районах области в темное время суток жители могут увидеть полярные сияния. Геофизики предупреждают: активность магнитных полей останется высокой в ближайшие дни, что может привести к техническим неполадкам.

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климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев