Природа решила испытать нервы: магнитные бури в Ростовской области парализуют работу техники

Ростовскую область с 21 июля накроют магнитные бури. По данным Государственного геофизического института, повышенная геомагнитная активность продлится несколько дней.
Сбои могут затронуть работу радиосвязи, навигационных приборов и спутниковых систем. Техника, завязанная на спутниковых технологиях, может работать нестабильно, поэтому пользователям стоит проявить осторожность.
В северных районах области в темное время суток жители могут увидеть полярные сияния. Геофизики предупреждают: активность магнитных полей останется высокой в ближайшие дни, что может привести к техническим неполадкам.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.