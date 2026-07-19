Такого не пишут в учебниках: визит на Байконур открыл перед оренбуржцами путь к новым вершинам

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Россия » Поволжье » Оренбург

Школьники из Оренбургской области посетили космодром Байконур и Звездный городок. Ребята стали победителями творческого конкурса "Гагарин. Первый человек вне времени, моды и земного притяжения", приуроченного к 65-й годовщине первого полета человека в космос.

Старт «Прогресс МС-23» с Байконура
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Старт «Прогресс МС-23» с Байконура

Программа пребывания длилась неделю. Ученики осмотрели основные объекты космодрома и встретились с космонавтами. Центральным событием поездки стал старт ракеты-носителя "Союз МС-29". Наблюдали за запуском с площадки в четырех километрах от стартового стола, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Помимо экскурсионной программы, оренбуржцы проявили себя в техническом творчестве — учащиеся заняли призовые места в соревнованиях по ракетостроению.

Как выбирали участников

Поездка на Байконур стала главным призом конкурса, в котором приняли участие школьники с первого по восьмой класс из разных районов региона. Всего на конкурс поступило 193 работы: эссе, рисунки, поделки и проекты.

Показатель Значение
Количество творческих работ 193
Возраст участников 1-8 классы
Срок пребывания на Байконуре 7 дней

Подобные инициативы помогают развивать интерес молодежи к инженерным специальностям и авиакосмической отрасли, что важно для промышленного потенциала региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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