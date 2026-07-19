Такого не пишут в учебниках: визит на Байконур открыл перед оренбуржцами путь к новым вершинам

Школьники из Оренбургской области посетили космодром Байконур и Звездный городок. Ребята стали победителями творческого конкурса "Гагарин. Первый человек вне времени, моды и земного притяжения", приуроченного к 65-й годовщине первого полета человека в космос.
Программа пребывания длилась неделю. Ученики осмотрели основные объекты космодрома и встретились с космонавтами. Центральным событием поездки стал старт ракеты-носителя "Союз МС-29". Наблюдали за запуском с площадки в четырех километрах от стартового стола, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Помимо экскурсионной программы, оренбуржцы проявили себя в техническом творчестве — учащиеся заняли призовые места в соревнованиях по ракетостроению.
Поездка на Байконур стала главным призом конкурса, в котором приняли участие школьники с первого по восьмой класс из разных районов региона. Всего на конкурс поступило 193 работы: эссе, рисунки, поделки и проекты.
|Показатель
|Значение
|Количество творческих работ
|193
|Возраст участников
|1-8 классы
|Срок пребывания на Байконуре
|7 дней
Подобные инициативы помогают развивать интерес молодежи к инженерным специальностям и авиакосмической отрасли, что важно для промышленного потенциала региона.
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