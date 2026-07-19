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Наука в Херсоне бьет рекорды: разработка студента ХТУ обеспечила доступ к миллионному гранту

Россия » Новороссия » Херсон

Выпускник магистратуры Херсонского технического университета (ХТУ) получил грант в размере 1 миллиона рублей на развитие проекта в сфере интеллектуальных производственных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Херсонской области.

Пятитысячные купюры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Александр Соболев, сотрудник молодежной научной лаборатории ХТУ, разработал технологию аппаратно-программной коррекции тока для устройств плавного пуска асинхронного двигателя. Проект стал одним из победителей конкурса "Студенческий стартап", который проходит в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"В этом году благодаря грантовому конкурсу "Студенческий стартап" более 2,2 тысячи обучающихся, аспирантов и ординаторов получат по 1 млн рублей на развитие наукоемких проектов. Около 70% таких бизнес-проектов соответствуют направлениям национальных проектов технологического лидерства", — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Финансирование позволит автору развивать наукоемкую разработку и внедрять ее в производство. Всего до 2026 года подобные гранты распределят между более чем 2,2 тысячами молодых ученых по всей стране.

Параметр Данные
Сумма гранта 1 млн рублей
Общее число получателей по стране более 2,2 тысячи человек
Доля проектов, связанных с техлидерством около 70%
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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