Слишком далеко для дизайна: ленинградская фирма перекроит облик центра Читы к 2026 году

Ленинградская компания ООО "ТОЧКА" разработает эскизный проект по благоустройству улиц в историческом центре Читы. Стоимость контракта составила 27,2 млн рублей. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.
Проектировщики должны сдать работу к 30 ноября 2026 года. Только после этого город сможет начать физический ремонт и обновление территорий.
Всего работы затронут три основных участка с разным масштабом площади:
|Участок / Территория
|Площадь
|Объекты
|Центральный кластер
|~ 5,2 га
|Улицы Амурская, Анохина, Столярова, Н. Островского, 9 Января, П. Осипенко (от сквера Любви до сквера Геологов), сквер Любви и верности
|Музейный сектор
|~ 0,7 га
|Улица Декабристов и территория вокруг музея Декабристов
|Крупный участок
|~ 6,7 га
|Улицы Анохина, Амурская и Кастринская
Проект является частью плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Подрядчик должен не только создать концепцию, но и провести инженерные изыскания, а также подготовить сметную документацию.
ООО "ТОЧКА" базируется в поселке Аннино Ленинградской области. Компания работает с 2020 года, ее выручка на конец 2025 года составила 73 млн рублей, чистая прибыль — 2,8 млн рублей.
Опыт фирмы включает разработку генпланов и проектов общественных пространств в разных регионах России: от Норильска и Вилючинска до Липецка и ХМАО-Югры. Ранее компания уже работала в Чите.
"Помимо разработки концепции, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию", — указано в закупочных документах.
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