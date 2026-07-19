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Слишком далеко для дизайна: ленинградская фирма перекроит облик центра Читы к 2026 году

Россия » Сибирь » Чита

Ленинградская компания ООО "ТОЧКА" разработает эскизный проект по благоустройству улиц в историческом центре Читы. Стоимость контракта составила 27,2 млн рублей. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

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Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Проектировщики должны сдать работу к 30 ноября 2026 года. Только после этого город сможет начать физический ремонт и обновление территорий.

Зоны благоустройства

Всего работы затронут три основных участка с разным масштабом площади:

Участок / Территория Площадь Объекты
Центральный кластер ~ 5,2 га Улицы Амурская, Анохина, Столярова, Н. Островского, 9 Января, П. Осипенко (от сквера Любви до сквера Геологов), сквер Любви и верности
Музейный сектор ~ 0,7 га Улица Декабристов и территория вокруг музея Декабристов
Крупный участок ~ 6,7 га Улицы Анохина, Амурская и Кастринская

Проект является частью плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Подрядчик должен не только создать концепцию, но и провести инженерные изыскания, а также подготовить сметную документацию.

Кто будет проектировать

ООО "ТОЧКА" базируется в поселке Аннино Ленинградской области. Компания работает с 2020 года, ее выручка на конец 2025 года составила 73 млн рублей, чистая прибыль — 2,8 млн рублей.

Опыт фирмы включает разработку генпланов и проектов общественных пространств в разных регионах России: от Норильска и Вилючинска до Липецка и ХМАО-Югры. Ранее компания уже работала в Чите.

"Помимо разработки концепции, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию", — указано в закупочных документах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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