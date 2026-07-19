Трасса М-12 изменит карту России: новый график движения свяжет крупнейшие промышленные центры

Участок федеральной трассы М-12 «Восток», соединяющий Москву и Тюмень, откроют в декабре 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину. По словам чиновника, работы идут по графику.
Магистраль свяжет крупнейшие промышленные центры — Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Для Свердловской области одним из критических узлов проекта стал обход Белоярского, который планируют сдать осенью 2026 года. Эта дорога позволит водителям миновать восточную часть поселка Белоярский.
|Показатель
|Значение
|Срок открытия трассы до Тюмени
|Декабрь 2026 года
|Срок сдачи обхода Белоярского
|Осень 2026 года
|Время в пути Екатеринбург — Тюмень
|3,5 часа
Параллельно с новым строительством продолжается реконструкция трассы Р-351, которую также интегрируют в состав М-12. Процесс осложняют природные факторы: недавно движение по Р-351 перекрывали на два дня. В районе поселка Бор река Куяр размыла полотно четырехполосной дороги.
"Строительство идет по графику и все предпосылки для открытия дороги в декабре сохраняются", — сообщил Марат Хуснуллин.
Запуск М-12 изменит логистику между Уралом и Сибирью. Сокращение времени в пути до 3,5 часов между Екатеринбургом и Тюменью ускорит грузоперевозки и снизит нагрузку на муниципальные дороги Свердловской области. Однако пример с размывом полотна в районе поселка Бор показывает, что гидрологические риски остаются серьезным вызовом для инженеров при прокладке магистрали через поймы рек.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.