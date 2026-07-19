Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Природа решила испытать нервы: магнитные бури в Ростовской области парализуют работу техники
Такого не пишут в учебниках: визит на Байконур открыл перед оренбуржцами путь к новым вершинам
Наука в Херсоне бьет рекорды: разработка студента ХТУ обеспечила доступ к миллионному гранту
Наука столкнулась с вымыслом в кино: физика черных дыр привела к фатальному разрыву временных линий
Японский бренд из Индии: появление компактной модели заставило конкурентов понервничать в цене
Огромные траты оказались лишними: Сахалин сэкономит миллиарды при стройке порта Корсаков
Белый налет исчезнет за 15 минут: домашняя смесь, которая вернет ванной блеск без усилий
Старые книги меняют всё: в Минске открыли доступ к тактикам, которые перевернули шахматный мир

Трасса М-12 изменит карту России: новый график движения свяжет крупнейшие промышленные центры

Россия » Урал » Екатеринбург

Участок федеральной трассы М-12 «Восток», соединяющий Москву и Тюмень, откроют в декабре 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину. По словам чиновника, работы идут по графику.

Автотрасса
Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автотрасса

Магистраль свяжет крупнейшие промышленные центры — Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Для Свердловской области одним из критических узлов проекта стал обход Белоярского, который планируют сдать осенью 2026 года. Эта дорога позволит водителям миновать восточную часть поселка Белоярский.

Показатель Значение
Срок открытия трассы до Тюмени Декабрь 2026 года
Срок сдачи обхода Белоярского Осень 2026 года
Время в пути Екатеринбург — Тюмень 3,5 часа

Параллельно с новым строительством продолжается реконструкция трассы Р-351, которую также интегрируют в состав М-12. Процесс осложняют природные факторы: недавно движение по Р-351 перекрывали на два дня. В районе поселка Бор река Куяр размыла полотно четырехполосной дороги.

"Строительство идет по графику и все предпосылки для открытия дороги в декабре сохраняются", — сообщил Марат Хуснуллин.

Значение для региона

Запуск М-12 изменит логистику между Уралом и Сибирью. Сокращение времени в пути до 3,5 часов между Екатеринбургом и Тюменью ускорит грузоперевозки и снизит нагрузку на муниципальные дороги Свердловской области. Однако пример с размывом полотна в районе поселка Бор показывает, что гидрологические риски остаются серьезным вызовом для инженеров при прокладке магистрали через поймы рек.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса
Шоу-бизнес
Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Красота и стиль
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Последние материалы
Стоит ли делать ламинирование ресниц дома? Опасности и секреты идеального результата
Мягкое, высокое, пахнет хозяином: почему собака снова лезет в кровать вопреки запретам
Забытый рецепт надежности: китайский Skoda Kamiq с душой девяностых удивляет рынок
10 минут в день: три упражнения, которые помогают подтянуть талию без спортзала и диет
Все регионы скоро повторят: Ульяновская область внедрила стандарт, который изменит доступ к праву
Двенадцать минут до полного хода: новая архитектура питания сократила время ожидания у терминала
Вдохновение в каждом лепестке: почему ваш сад станет лучше именно с этим растением
Пока одни выбирают базу, другие ловят взгляды: эти сочетания цветов стали фаворитами лета-2026
Стены домов буквально дрожат: в Уфе начали проверку сетей, которая выявит все слабые места города
Годами лечили воспаление зря: что на самом деле может скрываться за хронической тазовой болью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.