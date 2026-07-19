Трасса М-12 изменит карту России: новый график движения свяжет крупнейшие промышленные центры

Участок федеральной трассы М-12 «Восток», соединяющий Москву и Тюмень, откроют в декабре 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину. По словам чиновника, работы идут по графику.

Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автотрасса

Магистраль свяжет крупнейшие промышленные центры — Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Для Свердловской области одним из критических узлов проекта стал обход Белоярского, который планируют сдать осенью 2026 года. Эта дорога позволит водителям миновать восточную часть поселка Белоярский.

Показатель Значение Срок открытия трассы до Тюмени Декабрь 2026 года Срок сдачи обхода Белоярского Осень 2026 года Время в пути Екатеринбург — Тюмень 3,5 часа

Параллельно с новым строительством продолжается реконструкция трассы Р-351, которую также интегрируют в состав М-12. Процесс осложняют природные факторы: недавно движение по Р-351 перекрывали на два дня. В районе поселка Бор река Куяр размыла полотно четырехполосной дороги.

"Строительство идет по графику и все предпосылки для открытия дороги в декабре сохраняются", — сообщил Марат Хуснуллин.

Значение для региона

Запуск М-12 изменит логистику между Уралом и Сибирью. Сокращение времени в пути до 3,5 часов между Екатеринбургом и Тюменью ускорит грузоперевозки и снизит нагрузку на муниципальные дороги Свердловской области. Однако пример с размывом полотна в районе поселка Бор показывает, что гидрологические риски остаются серьезным вызовом для инженеров при прокладке магистрали через поймы рек.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова