Деньги больше не доверяют: Белгородская область увидела обвал спроса на займы в кооперативах

Жители Белгородской области стали реже брать займы в кредитных потребительских кооперативах (КПК). За первый квартал 2026 года количество новых договоров упало в пять раз по сравнению с прошлым годом.

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Снизился и объем выданных средств. За три месяца кооперативы выдали займы на общую сумму 1 млн рублей. Это почти на 90% меньше показателей аналогичного периода 2025 года. Вместе с этим сократилась и долговая нагрузка на пайщиков — людей, которые состоят в таких объединениях.

Падение зафиксировали и в сфере сбережений: люди стали реже вкладывать деньги в КПК.

"Люди всё реже обращаются в кредитные потребительские кооперативы. Много организаций ушло с рынка, а правила работы стали строже. Изменился порядок исключения из государственного реестра: теперь недобросовестные кооперативы лишаются права работать на финансовом рынке быстрее", — сообщил замначальника экономического отдела белгородского отделения Банка России Анатолий Бережной.

Показатель (I квартал) Значение 2026 года Динамика к 2025 году Количество договоров 4 договора снижение в 5 раз Сумма выданных займов 1 млн рублей снижение на ~90%

Для обычного заемщика такие изменения означают очистку рынка от сомнительных организаций. Ужесточение надзора Банка России сокращает риски потерять сбережения или столкнуться с незаконными методами взыскания долгов, которые часто сопровождали работу недобросовестных КПК.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов