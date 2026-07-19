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Все регионы скоро повторят: Ульяновская область внедрила стандарт, который изменит доступ к праву

Россия » Поволжье » Ульяновск

Ульяновская область стала федеральной пилотной площадкой по развитию системы бесплатной юридической помощи. Регион выбрали для обкатки новых стандартов правовой защиты, которые в будущем могут распространиться на всю Россию. Высокую оценку местному опыту дал глава Минюста РФ Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Детали запуска эксперимента губернатор Алексей Русских обсудил с заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко. Главным итогом станет принятие закона, который расширит перечень доступных услуг для льготных категорий граждан.

Право на помощь по любым вопросам

В области подготовят закон, который закрепит право льготников получать бесплатную юридическую поддержку по всем жизненным ситуациям. Единственным исключением останутся вопросы, связанные с ведением бизнеса. Если этот механизм сработает в Ульяновской области, он станет базовым стандартом для других субъектов РФ.

Параллельно с законодательными правками регион переводит часть услуг в цифровой вид. При поддержке Минюста РФ в национальном мессенджере МАХ запустят чат-бота. Сервис позволит жителям получать ответы на типовые юридические вопросы через смартфон, не посещая государственные учреждения.

Результаты в цифрах

Статус пилотного региона подтверждают данные по востребованности услуг. За 2025 год бесплатную помощь юристов получили 87 тысяч человек.

Показатель Значение
Всего получателей бесплатной юрпомощи (2025 г.) ~ 87 000 человек
Помощь участникам СВО и их семьям (с 2022 г.) ~ 4 500 человек

Для бойцов СВО и их близких программа работает с 2022 года. Юристы помогают этой категории граждан как с простыми консультациями, так и с подготовкой сложных документов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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