Все регионы скоро повторят: Ульяновская область внедрила стандарт, который изменит доступ к праву

Ульяновская область стала федеральной пилотной площадкой по развитию системы бесплатной юридической помощи. Регион выбрали для обкатки новых стандартов правовой защиты, которые в будущем могут распространиться на всю Россию. Высокую оценку местному опыту дал глава Минюста РФ Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Детали запуска эксперимента губернатор Алексей Русских обсудил с заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко. Главным итогом станет принятие закона, который расширит перечень доступных услуг для льготных категорий граждан.
В области подготовят закон, который закрепит право льготников получать бесплатную юридическую поддержку по всем жизненным ситуациям. Единственным исключением останутся вопросы, связанные с ведением бизнеса. Если этот механизм сработает в Ульяновской области, он станет базовым стандартом для других субъектов РФ.
Параллельно с законодательными правками регион переводит часть услуг в цифровой вид. При поддержке Минюста РФ в национальном мессенджере МАХ запустят чат-бота. Сервис позволит жителям получать ответы на типовые юридические вопросы через смартфон, не посещая государственные учреждения.
Статус пилотного региона подтверждают данные по востребованности услуг. За 2025 год бесплатную помощь юристов получили 87 тысяч человек.
|Показатель
|Значение
|Всего получателей бесплатной юрпомощи (2025 г.)
|~ 87 000 человек
|Помощь участникам СВО и их семьям (с 2022 г.)
|~ 4 500 человек
Для бойцов СВО и их близких программа работает с 2022 года. Юристы помогают этой категории граждан как с простыми консультациями, так и с подготовкой сложных документов.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.