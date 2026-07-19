Стены домов буквально дрожат: в Уфе начали проверку сетей, которая выявит все слабые места города

В Уфе готовят систему отопления к зимнему сезону. Сейчас коммунальные службы промывают внутридомовые сети и проводят гидравлические испытания, сообщили в администрации города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие в тоннеле

Работы затронули 5612 многоквартирных домов. Из них 5138 зависят от центрального теплоснабжения, 1027 оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, а 145 обслуживаются крышными газовыми котельными.

На данный момент специалисты подготовили к эксплуатации 103 котельных из 145. Объекты социальной сферы (школы, больницы, детские сады) готовы к зиме на 75%.

Категория объекта Количество / Статус Всего многоквартирных домов 5612 Дома с центральным отоплением 5138 Дома с ИТП 1027 Крышные котельные (готовность) 103 из 145 Социальная инфраструктура (готовность) 75% (всего 583 объекта)

Параллельно с подготовкой жилого фонда в городе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех