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Стены домов буквально дрожат: в Уфе начали проверку сетей, которая выявит все слабые места города

Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе готовят систему отопления к зимнему сезону. Сейчас коммунальные службы промывают внутридомовые сети и проводят гидравлические испытания, сообщили в администрации города.

Рабочие в тоннеле
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие в тоннеле

Работы затронули 5612 многоквартирных домов. Из них 5138 зависят от центрального теплоснабжения, 1027 оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, а 145 обслуживаются крышными газовыми котельными.

На данный момент специалисты подготовили к эксплуатации 103 котельных из 145. Объекты социальной сферы (школы, больницы, детские сады) готовы к зиме на 75%.

Категория объекта Количество / Статус
Всего многоквартирных домов 5612
Дома с центральным отоплением 5138
Дома с ИТП 1027
Крышные котельные (готовность) 103 из 145
Социальная инфраструктура (готовность) 75% (всего 583 объекта)

Параллельно с подготовкой жилого фонда в городе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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