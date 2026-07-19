Стены домов буквально дрожат: в Уфе начали проверку сетей, которая выявит все слабые места города

В Уфе готовят систему отопления к зимнему сезону. Сейчас коммунальные службы промывают внутридомовые сети и проводят гидравлические испытания, сообщили в администрации города.
Работы затронули 5612 многоквартирных домов. Из них 5138 зависят от центрального теплоснабжения, 1027 оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, а 145 обслуживаются крышными газовыми котельными.
На данный момент специалисты подготовили к эксплуатации 103 котельных из 145. Объекты социальной сферы (школы, больницы, детские сады) готовы к зиме на 75%.
|Категория объекта
|Количество / Статус
|Всего многоквартирных домов
|5612
|Дома с центральным отоплением
|5138
|Дома с ИТП
|1027
|Крышные котельные (готовность)
|103 из 145
|Социальная инфраструктура (готовность)
|75% (всего 583 объекта)
Параллельно с подготовкой жилого фонда в городе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.