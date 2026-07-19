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Ценники в магазинах просто взлетели: рост стоимости мяса в Ростовской области ударит по бюджету

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Мясо в магазинах Ростовской области подорожало: за последний месяц ценники на основные позиции выросли от 2% до 10%. Больше всего в цене прибавила говядина, вслед за ней поднялась стоимость свинины и курицы.

Мужчина выбирает мясо в мясном отделе супермаркета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина выбирает мясо в мясном отделе супермаркета
Вид мяса Средняя цена за кг (руб.)
Говядина до 350
Свинина до 300
Курица 200 — 250

По данным регионального управления Минсельхоза, на стоимость продукции повлияли три фактора: подорожавшие корма, рост зарплат работников ферм и расходы на перевозку. Ситуацию усугубил дефицит мяса, который сохраняется на рынке несколько месяцев. Если поставки и стоимость кормов не стабилизируются, цены могут продолжить расти.

Власти региона готовят меры по сдерживанию цен. Чтобы снизить нагрузку на кошельки покупателей, фермерам и торговым сетям планируют выплачивать субсидии. Также регион ищет способы увеличить завоз мяса из других субъектов России.

"Рост цен на мясо часто становится следствием разрыва между себестоимостью производства и конечной розничной ценой. Когда фермер тратит больше на корма и логистику, он перекладывает эти издержки на покупателя", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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