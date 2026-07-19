Ценники в магазинах просто взлетели: рост стоимости мяса в Ростовской области ударит по бюджету

Мясо в магазинах Ростовской области подорожало: за последний месяц ценники на основные позиции выросли от 2% до 10%. Больше всего в цене прибавила говядина, вслед за ней поднялась стоимость свинины и курицы.
|Вид мяса
|Средняя цена за кг (руб.)
|Говядина
|до 350
|Свинина
|до 300
|Курица
|200 — 250
По данным регионального управления Минсельхоза, на стоимость продукции повлияли три фактора: подорожавшие корма, рост зарплат работников ферм и расходы на перевозку. Ситуацию усугубил дефицит мяса, который сохраняется на рынке несколько месяцев. Если поставки и стоимость кормов не стабилизируются, цены могут продолжить расти.
Власти региона готовят меры по сдерживанию цен. Чтобы снизить нагрузку на кошельки покупателей, фермерам и торговым сетям планируют выплачивать субсидии. Также регион ищет способы увеличить завоз мяса из других субъектов России.
"Рост цен на мясо часто становится следствием разрыва между себестоимостью производства и конечной розничной ценой. Когда фермер тратит больше на корма и логистику, он перекладывает эти издержки на покупателя", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.