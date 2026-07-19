Никто не проезжал целый час: сбой в графике Крымского моста спровоцировал коллапс на досмотрах

После временного закрытия Крымского моста в воскресенье на пунктах досмотра с обеих сторон скопились очереди из автомобилей. Движение через Керченский пролив перекрыли в 12:19 из соображений безопасности, ограничения действовали около часа.
Сейчас ситуация на объекте выглядит так:
|Направление
|Количество машин в очереди
|Время ожидания
|Со стороны Тамани
|300 ед.
|около часа
|Со стороны Керчи
|232 ед.
|около часа
Сотрудники транспортной безопасности просят водителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные данные. Подобные остановки движения происходят при возникновении угроз безопасности.
Напомним, что с 20 января 2026 года режим движения по мосту изменился. Теперь по автодорожной части не пускают электромобили, гибриды, а также грузовики (груженые и порожние), чья снаряженная масса превышает 1,5 тонны. Такой транспорт следует использовать сухопутный маршрут — трассу Р-280 "Новороссия" через новые регионы.
Чтобы ускорить прохождение контроля со стороны Кубани, с 29 апреля изменили схему движения. На 134-м километре трассы А-290 (развязка Тамань — Волна) потоки машин теперь разделяют по объему багажа. Это позволило увеличить число досмотровых пунктов и сократить время простоя в очереди.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.