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Земля больше не принимает воду: затяжные дожди в Пермском крае привели к критическому состоянию почв

Россия » Поволжье » Пермь

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в верхнем метровом слое земли влажность достигла 100%. Запас избыточной воды составляет от 60 до 90 мм.

Сельская дорога в тумане
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Сельская дорога в тумане

Причиной погодного коллапса стала барическая депрессия над Южным Уралом, которая закрепилась в регионе еще в конце мая. Движение влажных воздушных масс на север блокирует антициклон в районе Ямала, поэтому ливневые фронты раз за разом проходят через Пермский край.

Подтопления и режим ЧС

В Октябрьском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода частично затопила населенные пункты Мостовая, Атнягузи и Верх-Ирень. За последние сутки там зафиксировали самый мощный ливень за 11 лет — выпало более 87 мм осадков.

Показатель Значение
Насыщенность почвы (0-100 см) 100%
Избыточная влага в почве 60-90 мм
Осадки в Октябрьском округе (сутки) более 87 мм

Паводковая ситуация затронула и фауну: в Пермском округе на реках Мулянка и Пыж спасатели эвакуируют животных и птиц из зон затопления.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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