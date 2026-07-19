Земля больше не принимает воду: затяжные дожди в Пермском крае привели к критическому состоянию почв

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в верхнем метровом слое земли влажность достигла 100%. Запас избыточной воды составляет от 60 до 90 мм.
Причиной погодного коллапса стала барическая депрессия над Южным Уралом, которая закрепилась в регионе еще в конце мая. Движение влажных воздушных масс на север блокирует антициклон в районе Ямала, поэтому ливневые фронты раз за разом проходят через Пермский край.
В Октябрьском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода частично затопила населенные пункты Мостовая, Атнягузи и Верх-Ирень. За последние сутки там зафиксировали самый мощный ливень за 11 лет — выпало более 87 мм осадков.
|Показатель
|Значение
|Насыщенность почвы (0-100 см)
|100%
|Избыточная влага в почве
|60-90 мм
|Осадки в Октябрьском округе (сутки)
|более 87 мм
Паводковая ситуация затронула и фауну: в Пермском округе на реках Мулянка и Пыж спасатели эвакуируют животных и птиц из зон затопления.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.