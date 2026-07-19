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Не только экология: стало известно, зачем Москва массово заменяет автобусы на современные электробусы

Россия » Центр » Москва

Москва продолжает масштабную замену классических автобусов на технику с нулевым выхлопом. На карту столичных маршрутов добавились еще 22 машины российского производства в трех административных округах. Обновление затронуло связки между жилыми кварталами и станциями рельсового каркаса, что фактически превращает наземный транспорт в бесшовное продолжение метро и диаметров.

электробус
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
электробус

Логистика северных и южных районов

Свежие партии техники вышли на линии в Северном, Юго-Западном и Новомосковском округах. Изменения коснулись маршрута № 191 от Грачевской до "Селигерской" и № 902 из Бутова до Силикатной. Теперь жители пяти районов добираются до станций метро и МЦД без лишнего шума и вибраций, которые свойственны дизельным двигателям.

Развитие идет бок о бок с другими проектами по замене бензиновой тяги. Параллельно город активно запускает электросуда, замыкая логистическую цепь между водой и сушей. К 2026 году сеть охватила все округа столицы, в распоряжении города находится почти три тысячи экологичных машин. По будням они перевозят более 1,2 миллиона человек.

"Масштабное обновление парка — это не только вопрос экологии, но и мощный стимул для региональной промышленности. Заказы Москвы позволяют заводам в Татарстане и Подмосковье загружать мощности на годы вперед, создавая тысячи рабочих мест в смежных отраслях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Начинка и климат: что внутри салона

Новое поколение техники КамАЗ-52222 отличается увеличенной на 15 процентов площадкой для колясок и багажа. Инженеры переработали конструкцию дверей: теперь они оснащены световой индикацией.

Для комфорта пассажиров внедрено адаптивное освещение, которое меняет оттенок с холодного на теплый в течение дня. Запас хода вырос до 80-90 километров, что позволяет технике работать дольше без подзарядки на конечных станциях.

Параметр Обновление в новых моделях
Запас хода Увеличен до 90 км (рост почти вдвое)
Обогрев салона Полностью электрический, без выбросов
Безопасность Круговой видеообзор и адресное открытие дверей

"Современный транспорт требует безупречного состояния полотна и продуманных остановочных павильонов. Новые маршруты становятся каркасом для благоустройства территорий: освещение, умные указатели и доступная среда в этих районах теперь подтягиваются к общегородскому стандарту", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экономический и экологический эффект

Переход на электричество — это часть стратегии по росту креативной экономики и технологического суверенитета. С 2018 по 2025 годы Москва предотвратила выброс 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ.

Помимо экологии, город решает проблему прозрачности сервисов. Введена строгая верификация пользователей в системах проката, что повышает общий уровень безопасности в транспортных узлах.

Обслуживание парка сосредоточено на трех специализированных площадках: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка". Эти парки стали базами для быстрой ночной зарядки и качественного сервиса электробусов, исключая простои на линиях. Развитие инфраструктуры способствует общему социально-экономическому развитию отдаленных районов города.

"Хотя замена автобусов выгодна для экологии, она требует тщательного пересчета коммунальных затрат. Огромная нагрузка на сети в зарядных парках диктует свои правила игры для энергетиков, но в долгосрочной перспективе это дешевле эксплуатации ДВС", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Зачем электробусам кнопки на дверях?

Это адресное открытие дверей. Оно помогает сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом, так как двери не распахиваются автоматически на каждой пустой остановке.

Как заряжать гаджеты во время поездки?

В салонах установлены USB-разъемы, которыми могут пользоваться все пассажиры. Также электробусы оснащены медиаэкранами с информацией о пересадках.

Помогают ли электробусы людям с инвалидностью?

Да, вся техника низкопольная. У дверей есть аппарель и кнопка вызова водителя, который помогает совершить посадку или высадку.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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