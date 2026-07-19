От летнего пекла к осенней прохладе: когда Москва резко остынет и чего ждать от новой погоды

Столичная погода готовится к резкой смене декораций: после изнурительного зноя регион окажется во власти плотной облачности и влажных воздушных масс. Температурные качели, которые сначала раскалят город до предельных значений, к середине недели уйдут в крутое пике, меняя летний зной на прохладу.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Пик перегрева: когда ждать максимума

В ближайшие двое суток Москва будет напоминать разогретую духовку. В воскресенье и понедельник столбики термометров в мегаполисе уверенно зафиксируются на отметке +28 градусов.

Юго-восточные районы Подмосковья примут основной удар — здесь Москва превращается в печь с температурой до +30. В таких условиях леса Подмосковья превратились в порох, что требует предельной осторожности при выездах на природу.

"Резкий температурный всплеск в начале недели создаёт условия для аномального перегрева городской инфраструктуры. Мы наблюдаем классические температурные качели, которые характерны для текущего сезона", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Демонтаж жары: график похолодания

Перелом в климатическом сценарии намечен на вторник. Первая порция осадков собьет пыл раскаленного асфальта, опустив планку до +25 градусов. Среда даст короткую передышку без дождей, но уже в четверг температурный всплеск сменится штормовыми признаками.

Атмосферные фронты с запада и юга объединят усилия, обеспечив плотную облачность и затяжные ливни. Воздух в этот период остынет до +20 градусов, напоминая о том, что лето внезапно превратилось в осень.

Период Что меняется Пн — Вт Уход зноя, начало дождей Четверг Пик похолодания до +20, усиление осадков

Смена сезонов на одной неделе потребует от горожан мобильности. Если в начале периода актуальны солнцезащитные очки, то к финалу Москва рискует уйти под воду из-за интенсивных фронтальных разделов.

"При таких ливнях нагрузка на ливневую канализацию возрастает многократно. Жителям стоит заранее проверить состояние водостоков в частном секторе и СНТ", — подчеркнула эксперт по ЖКХ Ольга Морозова.

Давление и риски: чего опасаться москвичам

Помимо температуры, в крутое пике уходит и атмосферное давление. С рекордных для пятницы 750 мм оно обвалится до 735 мм рт. ст. Такая барическая "пила" станет испытанием для метеозависимых людей. Стабильность климата Подмосковья в этот раз под вопросом — переход будет плавным, но физически ощутимым из-за высокой влажности и смены давления.

Несмотря на обилие влаги, сильного ветра в прогнозе не наблюдается. Перестройка атмосферных процессов растянется на несколько суток, позволяя организму адаптироваться к новым условиям постепенно.

"Любые резкие изменения погоды — это нагрузка на бюджеты социальных программ. Нужно быть готовыми к росту обращений в медицинские службы из-за колебаний атмосферного давления", — объяснил аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Когда в Москве станет прохладнее?

Первое снижение температуры начнется во вторник, а заметное похолодание до +20…+22 ожидается к четвергу.

Будут ли сильные ливни?

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в четверг из-за прохождения западных фронтальных разделов.

Ждать ли ураганного ветра?

На данный момент метеорологи не фиксируют признаков штормового ветра, смена погоды будет спокойной в плане динамики воздуха.

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