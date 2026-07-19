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Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги

Россия » Центр » Московская область

В подмосковном Ногинске оперативные службы перекрыли ключевые транспортные артерии из-за возгорания на территории местной нефтебазы. Дорожные ограничения в Богородском городском округе будут действовать до тех пор, пока пожарные полностью не ликвидируют очаг и не устранят угрозу повторного воспламенения.

Пожарный тушит горящее здание из шланга
Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарный тушит горящее здание из шланга

Почему перекрыли движение

Глава Богородского округа Денис Семёнов сообщил о временной блокировке ряда дорог и перекрестков. Решение принято для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники и защиты гражданского населения от возможных последствий инцидента. В условиях работы с горюче-смазочными материалами периметр безопасности расширяется, чтобы исключить нахождение посторонних в зоне потенциального риска.

Местные власти подчеркивают: точные сроки снятия ограничений зависят от завершения основных противопожарных мероприятий. 

"Перекрытие дорог при пожаре на нефтебазе — мера безальтернативная. Главная задача сейчас — не допустить заторов, которые могут заблокировать подвоз воды или эвакуацию техники в случае осложнения обстановки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Как идет тушение

Для борьбы с огнем специалисты развернули магистральную рукавную линию. Эта система позволяет подавать огнетушащие вещества на большие дистанции, что критически важно при работе на объектах хранения топлива, где близкий подступ к резервуарам может быть ограничен. Пожарные расчеты работают в усиленном режиме, координируя действия с муниципальными штабами.

Параметр Текущий статус
Проезд транспорта Ограничен на прилегающих к базе участках
Способ тушения Магистральные линии подачи воды
Прогноз До полной ликвидации очага

Оценка рисков для инфраструктуры

Пожары на промышленных объектах могут косвенно влиять на смежные отрасли. Хотя текущее ЧП локализовано, перекрытие дорог создает временные логистические трудности. 

"Промышленные ЧП такого масштаба всегда влекут за собой дополнительные бюджетные расходы на восстановление дорожного покрытия после тяжелой техники и компенсацию экологического ущерба. Важна скорость локализации, чтобы затраты не вышли за рамки резервных фондов муниципалитета", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где именно закрыто движение?

Ограничения введены на дорогах и перекрестках, непосредственно примыкающих к территории нефтебазы в Ногинске.

Когда откроют дороги?

Движение восстановят сразу после полного устранения возгорания и завершения работы пожарных расчетов.

Есть ли угроза для жилых кварталов?

Власти округа сообщают, что перекрытия сделаны в том числе для обеспечения безопасности жителей; оперативные службы держат ситуацию под контролем.

Как объехать перекрытые участки?

Жителям рекомендуется заранее планировать маршруты через объездные пути и следить за обновлениями в официальных каналах администрации Богородского округа.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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