Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города

Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью беспилотников. В результате налета повреждения получили четыре многоквартирных дома и несколько гражданских автомобилей. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Основной удар пришелся на жилые кварталы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что разрушения зафиксированы в разных частях города. На улице Мыльникова взрывы повредили квартиры на трех верхних этажах в одном из подъездов. В это же время на проспекте Дериглазова под удар попали два дома — там посечены фасады.
Наиболее опасная ситуация сложилась на проспекте Победы. В результате попадания дрона в жилом доме вспыхнул пожар в одной из квартир. Оперативные службы оперативно локализовали возгорание. Параллельно зафиксированы повреждения частного автотранспорта, припаркованного во дворах.
"Для приграничных территорий риски повреждения инфраструктуры остаются стабильно высокими. Сейчас главная задача региональных властей — быстро оценить ущерб и не допустить затягивания сроков ремонта, чтобы не создавать нагрузку на и без того дефицитный бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Из-за взрывной волны она получила акубаротравму. Медики оказали ей первую помощь на месте, сейчас решается вопрос о необходимости перевода в стационар. Других данных о раненых не поступало.
Власти незамедлительно провели эвакуацию жильцов из наиболее пострадавших подъездов. Для людей организованы пункты временного размещения (ПВР).
После завершения работы саперов и следственных органов начнется подомовой обход. Специальные комиссии зафиксируют каждый случай порчи имущества. Губернатор подчеркнул, что собственникам окажут всестороннюю поддержку.
|Вариант помощи
|Условия предоставления
|Пункты временного размещения
|Для тех, чьи квартиры временно непригодны для жизни
|Компенсация аренды
|Выплата рыночной стоимости найма жилья на период ремонта
|Ремонт имущества
|Восстановление фасадов, окон и перекрытий за счет бюджета
Необходимо дождаться муниципальную комиссию в ходе подомового обхода или подать заявление через администрацию округа.
Выплаты назначаются жильцам тех домов, где комиссия официально зафиксировала невозможность проживания до окончания ремонта.
Да, ущерб автомобилям также фиксируется в ходе осмотра территории и подлежит компенсации по установленным в регионе правилам.
Возврат возможен только после официального разрешения оперативных служб, которые проверяют отсутствие неразорвавшихся элементов.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.