Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города

Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью беспилотников. В результате налета повреждения получили четыре многоквартирных дома и несколько гражданских автомобилей. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

География повреждений: улицы и проспекты

Основной удар пришелся на жилые кварталы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что разрушения зафиксированы в разных частях города. На улице Мыльникова взрывы повредили квартиры на трех верхних этажах в одном из подъездов. В это же время на проспекте Дериглазова под удар попали два дома — там посечены фасады.

Наиболее опасная ситуация сложилась на проспекте Победы. В результате попадания дрона в жилом доме вспыхнул пожар в одной из квартир. Оперативные службы оперативно локализовали возгорание. Параллельно зафиксированы повреждения частного автотранспорта, припаркованного во дворах.

"Для приграничных территорий риски повреждения инфраструктуры остаются стабильно высокими. Сейчас главная задача региональных властей — быстро оценить ущерб и не допустить затягивания сроков ремонта, чтобы не создавать нагрузку на и без того дефицитный бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Состояние пострадавших и меры защиты

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Из-за взрывной волны она получила акубаротравму. Медики оказали ей первую помощь на месте, сейчас решается вопрос о необходимости перевода в стационар. Других данных о раненых не поступало.

Власти незамедлительно провели эвакуацию жильцов из наиболее пострадавших подъездов. Для людей организованы пункты временного размещения (ПВР).

Восстановление и компенсации

После завершения работы саперов и следственных органов начнется подомовой обход. Специальные комиссии зафиксируют каждый случай порчи имущества. Губернатор подчеркнул, что собственникам окажут всестороннюю поддержку.

Вариант помощи Условия предоставления Пункты временного размещения Для тех, чьи квартиры временно непригодны для жизни Компенсация аренды Выплата рыночной стоимости найма жилья на период ремонта Ремонт имущества Восстановление фасадов, окон и перекрытий за счет бюджета

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении квартиры?

Необходимо дождаться муниципальную комиссию в ходе подомового обхода или подать заявление через администрацию округа.

Как получить компенсацию за аренду жилья?

Выплаты назначаются жильцам тех домов, где комиссия официально зафиксировала невозможность проживания до окончания ремонта.

Будет ли восстановлен поврежденный транспорт?

Да, ущерб автомобилям также фиксируется в ходе осмотра территории и подлежит компенсации по установленным в регионе правилам.

Безопасно ли возвращаться в дома сразу после атаки?

Возврат возможен только после официального разрешения оперативных служб, которые проверяют отсутствие неразорвавшихся элементов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист региональный экономист Валерий Козлов