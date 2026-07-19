Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От летнего пекла к осенней прохладе: когда Москва резко остынет и чего ждать от новой погоды
Только одна надпись говорит о качестве подсолнечного масла: на что смотреть при покупке
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Клематис упрямо лезет вверх: как ошибки с подвязкой превращают лиану в голую "пальму"
Яблочный десерт без выпечки покорит сразу: всего 3 ингредиента создают облако нежности
Черное море едва не задушило Эгейское: геологическая драма, длившаяся тысячелетия
Дополнительный доход до 50 тысяч рублей: что заставляет россиян жертвовать личным временем ради подработки
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Иранские поставки стали опасными: Россельхознадзор пригрозил полным запретом на ввоз

Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города

Россия » Центр » Курск

Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью беспилотников. В результате налета повреждения получили четыре многоквартирных дома и несколько гражданских автомобилей. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

География повреждений: улицы и проспекты

Основной удар пришелся на жилые кварталы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что разрушения зафиксированы в разных частях города. На улице Мыльникова взрывы повредили квартиры на трех верхних этажах в одном из подъездов. В это же время на проспекте Дериглазова под удар попали два дома — там посечены фасады.

Наиболее опасная ситуация сложилась на проспекте Победы. В результате попадания дрона в жилом доме вспыхнул пожар в одной из квартир. Оперативные службы оперативно локализовали возгорание. Параллельно зафиксированы повреждения частного автотранспорта, припаркованного во дворах. 

"Для приграничных территорий риски повреждения инфраструктуры остаются стабильно высокими. Сейчас главная задача региональных властей — быстро оценить ущерб и не допустить затягивания сроков ремонта, чтобы не создавать нагрузку на и без того дефицитный бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Состояние пострадавших и меры защиты

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Из-за взрывной волны она получила акубаротравму. Медики оказали ей первую помощь на месте, сейчас решается вопрос о необходимости перевода в стационар. Других данных о раненых не поступало.

Власти незамедлительно провели эвакуацию жильцов из наиболее пострадавших подъездов. Для людей организованы пункты временного размещения (ПВР).

Восстановление и компенсации

После завершения работы саперов и следственных органов начнется подомовой обход. Специальные комиссии зафиксируют каждый случай порчи имущества. Губернатор подчеркнул, что собственникам окажут всестороннюю поддержку.

Вариант помощи Условия предоставления
Пункты временного размещения Для тех, чьи квартиры временно непригодны для жизни
Компенсация аренды Выплата рыночной стоимости найма жилья на период ремонта
Ремонт имущества Восстановление фасадов, окон и перекрытий за счет бюджета

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении квартиры?

Необходимо дождаться муниципальную комиссию в ходе подомового обхода или подать заявление через администрацию округа.

Как получить компенсацию за аренду жилья?

Выплаты назначаются жильцам тех домов, где комиссия официально зафиксировала невозможность проживания до окончания ремонта.

Будет ли восстановлен поврежденный транспорт?

Да, ущерб автомобилям также фиксируется в ходе осмотра территории и подлежит компенсации по установленным в регионе правилам.

Безопасно ли возвращаться в дома сразу после атаки?

Возврат возможен только после официального разрешения оперативных служб, которые проверяют отсутствие неразорвавшихся элементов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Авто
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Топливный вопрос закрыт: цистерны с бензином и дизелем уже выехали в районы Хабаровского края
Хабаровский край
Топливный вопрос закрыт: цистерны с бензином и дизелем уже выехали в районы Хабаровского края
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Последние материалы
Клематис упрямо лезет вверх: как ошибки с подвязкой превращают лиану в голую "пальму"
Яблочный десерт без выпечки покорит сразу: всего 3 ингредиента создают облако нежности
Черное море едва не задушило Эгейское: геологическая драма, длившаяся тысячелетия
Дополнительный доход до 50 тысяч рублей: что заставляет россиян жертвовать личным временем ради подработки
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Иранские поставки стали опасными: Россельхознадзор пригрозил полным запретом на ввоз
Сердца в толпе бились как одно: учёные зафиксировали синхронизацию пульса людей в Нью-Йорке
Пока бензин убивает двигатели: названы дизельные автомобили, которые переживут плохое топливо без проблем
Полюса на экваторе — это не шутки: старые расчёты рухнули вместе с картой Балтики
Пока одни поливают грядки, другие теряют урожай: как остановить луковую муху и блошку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.