Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос

Крупные и средние предприятия Белгородской области стали больше зависеть от заемных средств. По данным аналитиков "Финэкспертизы", доля кредитов в структуре капитала регионального бизнеса в 2025 году достигла 54,6%.
Этот показатель выше среднего по России, где доля заемного капитала снизилась с 52% в 2024 году до 50,7% в 2025-м. Аналитики связывают общероссийский тренд с осторожностью компаний: бизнес реже берет новые кредиты, даже когда условия кредитования становятся мягче.
В соседних регионах Черноземья ситуация разная. Больше всего долгов накопили предприятия Курской и Воронежской областей, а меньше всего — в Липецкой области, где бизнес оказался наиболее независимым от внешних займов.
|Регион
|Доля заемных средств в капитале (%)
|Курская область
|58,9
|Воронежская область
|58,4
|Белгородская область
|54,6
|Тамбовская область
|51,7
|Липецкая область
|39,0
Для предпринимателя высокая доля кредитов означает повышенные риски: большая часть прибыли уходит на обслуживание долга, а любые колебания ставок по займам могут ударить по устойчивости предприятия. В условиях, когда бизнес в других регионах начинает сокращать долговую нагрузку, высокая зависимость белгородских компаний от банков делает их более уязвимыми к финансовым потрясениям.
"Компании стали осторожнее подходить к привлечению новых кредитов даже на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики", — отметили эксперты "Финэкспертизы".
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