Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос

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Россия » Центр » Белгород

Крупные и средние предприятия Белгородской области стали больше зависеть от заемных средств. По данным аналитиков "Финэкспертизы", доля кредитов в структуре капитала регионального бизнеса в 2025 году достигла 54,6%.

Мужчина с кредитной картой
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Мужчина с кредитной картой

Этот показатель выше среднего по России, где доля заемного капитала снизилась с 52% в 2024 году до 50,7% в 2025-м. Аналитики связывают общероссийский тренд с осторожностью компаний: бизнес реже берет новые кредиты, даже когда условия кредитования становятся мягче.

В соседних регионах Черноземья ситуация разная. Больше всего долгов накопили предприятия Курской и Воронежской областей, а меньше всего — в Липецкой области, где бизнес оказался наиболее независимым от внешних займов.

Регион Доля заемных средств в капитале (%)
Курская область 58,9
Воронежская область 58,4
Белгородская область 54,6
Тамбовская область 51,7
Липецкая область 39,0

Для предпринимателя высокая доля кредитов означает повышенные риски: большая часть прибыли уходит на обслуживание долга, а любые колебания ставок по займам могут ударить по устойчивости предприятия. В условиях, когда бизнес в других регионах начинает сокращать долговую нагрузку, высокая зависимость белгородских компаний от банков делает их более уязвимыми к финансовым потрясениям.

"Компании стали осторожнее подходить к привлечению новых кредитов даже на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики", — отметили эксперты "Финэкспертизы".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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