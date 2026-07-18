Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области

В Псковской области проверили качество питьевой воды, почвы и воздуха за первое полугодие. Наибольшее количество нарушений обнаружили в централизованных системах водоснабжения — особенно по содержанию железа и жесткости воды.
Специалисты Роспотребнадзора обследовали 116 населенных пунктов в 26 муниципальных образованиях. Всего провели 1883 исследования воды. Результаты показали, что значительная часть проб не прошла проверку по санитарно-химическим параметрам.
|Тип исследования
|Количество проб
|Доля неудовлетворительных
|Санитарно-химические
|1106
|13,2% (146 проб)
|Микробиологические
|751
|7,06% (53 пробы)
|Радиологические
|10
|40% (4 пробы)
|Токсикологические
|16
|0%
Основным загря загрязнителем стало железо. Повышенная концентрация этого металла зафиксирована почти во всех районах области: от Бежаницкого и Гдовского до Себежского и Стругокрасненского. Высокую жесткость воды обнаружили в Псковском, Порховском, Локнянском и Куньинском районах.
Показатель перманганатной окисляемости превышен в Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах. Микробиологические нарушения нашли в десяти районах, включая Псковский, Печориский и Гдовский.
Для обычного жителя такие показатели означают необходимость дополнительной фильтрации воды. Высокое содержание железа меняет вкус воды и приводит к появлению ржавого налета на сантехнике, а жесткость способствует быстрому образованию накипи в бытовых приборах.
В остальном экологическая обстановка в регионе остается стабильной. Специалисты проверили почву в 28 точках 23 муниципальных образований — все пробы соответствуют нормам безопасности.
Радиационный фон на территории области, уровень шума и электромагнитного поля в Пскове не превышают допустимых значений. Качество атмосферного воздуха в девяти точках Пскова и Великих Лук также признали соответствующим санитарным требованиям.
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