Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области

В Псковской области проверили качество питьевой воды, почвы и воздуха за первое полугодие. Наибольшее количество нарушений обнаружили в централизованных системах водоснабжения — особенно по содержанию железа и жесткости воды.

Фото: Freepik is licensed under public domain Вода из под крана

Специалисты Роспотребнадзора обследовали 116 населенных пунктов в 26 муниципальных образованиях. Всего провели 1883 исследования воды. Результаты показали, что значительная часть проб не прошла проверку по санитарно-химическим параметрам.

Тип исследования Количество проб Доля неудовлетворительных Санитарно-химические 1106 13,2% (146 проб) Микробиологические 751 7,06% (53 пробы) Радиологические 10 40% (4 пробы) Токсикологические 16 0%

Проблемные зоны водоснабжения

Основным загря загрязнителем стало железо. Повышенная концентрация этого металла зафиксирована почти во всех районах области: от Бежаницкого и Гдовского до Себежского и Стругокрасненского. Высокую жесткость воды обнаружили в Псковском, Порховском, Локнянском и Куньинском районах.

Показатель перманганатной окисляемости превышен в Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах. Микробиологические нарушения нашли в десяти районах, включая Псковский, Печориский и Гдовский.

Для обычного жителя такие показатели означают необходимость дополнительной фильтрации воды. Высокое содержание железа меняет вкус воды и приводит к появлению ржавого налета на сантехнике, а жесткость способствует быстрому образованию накипи в бытовых приборах.

Экологический фон

В остальном экологическая обстановка в регионе остается стабильной. Специалисты проверили почву в 28 точках 23 муниципальных образований — все пробы соответствуют нормам безопасности.

Радиационный фон на территории области, уровень шума и электромагнитного поля в Пскове не превышают допустимых значений. Качество атмосферного воздуха в девяти точках Пскова и Великих Лук также признали соответствующим санитарным требованиям.