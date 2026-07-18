Астрахань построит модульный комплекс Всероссийской федерации лёгкой атлетики до конца 2026 года

В Астрахани построят модульный комплекс Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Спортивный центр объединит в себе тренировочные залы, лекционные аудитории, раздевалки, душевые и зоны отдыха. Снаружи оборудуют безопасные беговые дорожки и площадки с тренажёрами. Завершить строительство при поддержке АНО "Евразия" планируют до конца 2026 года.

Фото: https://pixabay.com by profivideos is licensed under Free Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)

Появление такого объекта должно решить проблему отсутствия специализированной инфраструктуры для бегунов в городе. Сейчас многие любители спорта тренируются на тротуарной плитке или набережных, что вредно для суставов и не способствует созданию полноценного спортивного сообщества.

Элемент центра Назначение и возможности Внутренние помещения Залы для занятий, лектории, камеры хранения, душевые и комнаты отдыха. Уличная зона Беговые дорожки с подходящим покрытием и тренажёры. Социальный блок Проведение мастер-классов, работа спортивных секций, организация забегов и семейных праздников.

Как центр изменит спорт в регионе

Главным преимуществом комплекса станет его всесезонность. Сейчас из-за погоды и отсутствия крытых площадок многие астраханцы вынуждены либо прерывать тренировки, либо переходить в фитнес-клубы на беговые дорожки. Это разрывает связи между единомышленниками и мешает формированию бегового движения в городе.

"Пока как такового бегового сообщества у нас нет, но бегающих людей достаточно. Приходится бегать по тротуарной плитке на набережной — для суставов это плохо. С беговым центром эта проблема уйдёт", — пояснил амбассадор ВФЛА Тимур Дыханов.

По мнению Тимура Дыханова, центр станет точкой входа прежде всего для новичков. Поддержка опытных атлетов и наличие правильного покрытия помогут людям быстрее освоиться в спорте и избежать травм.

Рекомендации для начинающих

Специалист подчеркивает, что для тех, кто только планирует начать бегать, важнее всего два фактора: правильная экипировка и постепенный темп. Рекомендуется не экономить на специальной обуви и в первый месяц сосредоточиться на регулярности, а не на скорости. Оптимальный темп — тот, при котором человек может спокойно разговаривать во время движения.